25.10.2012

Zurich bringt neue Service-App für Makler

Die Zurich bietet Maklern ab sofort eine Service-App für unterwegs an. Damit können die Vertriebspartner zum Beispiel direkt beim Kunden vor Ort Schäden in ein digitales Schadenformular eingeben. Die Bearbeitung soll so schneller werden.