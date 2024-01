Neuer Vertriebs-Chef bei Zurich Commercial Insurance Germany: Dennis Fleischer leitet ab März den Vertrieb des Unternehmensbereichs, in dem die Zurich Gruppe Deutschland seit knapp sieben Jahren ihr Geschäft mit Versicherungen für Mittelstands- und Industriekunden bündelt. Der 34-Jährige folgt auf Johann Worm (63), der zukünftig eine beratende Rolle im Unternehmen übernehmen wird.

Jan Wasserfuhr © Zurich Gruppe Deutschland

Fleischer startete seine berufliche Karriere im Jahr 2009 als dualer Student bei der Zurich Gruppe Deutschland. Seitdem arbeitete er in verschiedenen Fach- und Führungspositionen im Mittelstands- und Industriekundenbereich. In seiner neuen Rolle gehört der promovierte Sozialwissenschaftler zur Führungsmannschaft des Kölner Versicherers aus der weltweit tätigen Zurich Insurance Group und berichtet direkt an Petra Riga-Müller, zuständige Vorständin der Zurich Gruppe Deutschland.

Betreuung der Zurich-Industriekunden

Ebenfalls zum 1. März übernimmt Jan Wasserfuhr die Leitung des Unternehmensbereichs, der für die direkte und globale Betreuung der Industriekunden und den Ausbau der Kundenbeziehungen zuständig ist. Der 42-Jährige berichtet in seinem neuen Amt an Vertriebs-Chef Fleischer und folgt auf Michael Bauer (65), der nach 21 Jahren im Industriegeschäft der Zurich in den Ruhestand geht.

Auch Wasserfuhr startete seine berufliche Laufbahn als dualer Student bei der Zurich – vor 22 Jahren im Diplomstudiengang Versicherungswesen an der TH Köln. Seit 2022 ist er als Global Relationship Leader bei Zurich Commercial Insurance Germany tätig. Zuvor betreute er rund neun Jahre lang die internationalen Industriekunden in der Sparte Property.