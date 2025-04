Dem zuzurechnen ist der digitale Versicherungsmanager Clark, der in der Branche üblicherweise als Insurtech angesehen wird. Schätzungen gehen von einem Umsatz von 200 Millionen Euro für 2024 aus, wobei zuletzt 45 Prozent des Geschäfts auf Deutschland entfielen. Demnach wäre Getolo nicht der größte Player am hiesigen Markt. Der gesamte Vergleich hinkt auch deswegen, weil die Marken von Getolo vor allem Vertriebskanäle für DA Direkt sind, während die meisten anderen Anbieter über eine eigene Versicherungslizenz der Bafin verfügen.

Hintergrund: Wie Getolo Teil der Zurich wurde

Hinter Getolo steckt die große Zurich Versicherung als Muttergesellschaft. Begonnen hatte das Start-up unter dem Namen Dentolo 2015 in Berlin als Vergleichsplattform für Zahnbehandlungen, auf der Patienten Zahnarztpreise und -leistungen vergleichen konnten. 2018 entwickelte sich Dentolo weiter zum Insurtech und begann, unter dem Namen Faircare Zahnzusatzversicherungen anzubieten.

2019 wurde Dentolo von der Zurich Gruppe Deutschland übernommen und ist seither im Konzern Partner von DA Direkt. Der Online-Direktversicherer der Gruppe sollte damit unabhängiger von der dominierenden Kfz-Versicherung werden. Nachdem bei Dentolo lange das Geschäft mit Zahnzusatzversicherungen im Vordergrund gestanden hatte, 2024 aber die Tierkrankenversicherung besonders stark wuchs, firmierte das Unternehmen Anfang des Jahres in Getolo um. Mittlerweile ist es die Dachmarke und Plattform für die Geschäftsbereiche Zahnzusatz (Dentolo), Tierkranken (Petolo) und Gesundheit (Vitolo).

DA Direkt wächst und hofft auf Trendwende in der Kfz-Sparte

Zurück zu den Zahlen und zu der DA Direkt: Auch bei der Tochtergesellschaft sieht sich die Zurich auf überdurchschnittlichem Wachstumskurs. 2024 gab es einen Anstieg des Prämienvolumens um 11 Prozent auf 343 Millionen Euro. Damit gelang nach eigener Darstellung der Aufstieg in die Top-Drei der Direktversicherer im deutschen Markt. Im Vorjahr lag noch die Cosmos Direkt vor der DA Direkt. Unangefochten an der Spitze steht die Huk24.

Aber: Im Motor-Geschäft stiegen die gebuchten Beiträge indes nur um ein Prozent auf 249 Millionen Euro. Kein Wunder, denn im Kerngeschäftsfeld, der Kfz-Versicherung, verlor der Direktversicherer 60.000 Verträge im Bestand.

Stockhorst sagte dazu: „Im Kfz-Markt haben wir uns zurückgehalten, das wird sich ändern.“ Man wolle wieder angreifen, auch weil der zyklische Markt in eine neue Phase eintrete. Nach den starken Prämiensteigerungen, die es auch bei der DA Direkt gab, käme man nun wieder in eine Phase der Profitabilität. Kunden würden sich selbst verstärkt auf die Suche nach attraktiveren Angeboten machen. Davon profitieren laut Stockhorst vor allem digitale Versicherer.

Weiter hoher versicherungstechnischer Verlust

Erst auf Nachfrage kam zur Sprache, dass die DA Direkt auch 2024 wieder einen hohen versicherungstechnischen Verlust eingefahren hat. Dieser liegt laut aktuellem Bericht über die Solvabilität und Finanzlage bei minus 27,95 Millionen Euro. 2023 betrug er gar minus 33,67 Millionen Euro.

Die Zurich-Manger legten in ihren Vorträgen den Fokus aber vielmehr auf die Profitabilität des stark wachsenden Getolo-Geschäftszweigs. Doch auch damit ist es nicht weit her. Die im Pressegespräch mehrfach erwähnte Profitabilität im Bereich Digital Health von 5,1 Millionen Euro erwies sich beim Blick auf eine Fußnote in die Präsentation des Versicherers als „Business Operating Profit“ nach IFRS-Bilanzierung.

Ist der Getolo-Gewinn eine Art Bilanztrick?

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT räumte Stockhorst ein, dass man nach HGB-Bilanzierung auch bei Getolo nicht profitabel sei. Aus seiner Sicht bilde das internationale IFRS-Regelwerk für die Erstellung von Jahresabschlüssen den Geschäftserfolg aber besser ab, da hier die zu Beginn hohen Abschlusskosten auf die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden könnten. Außerdem sei es normal, dass Start-ups zu Beginn hohen Cash-Bedarf hätten.

Problem: Die meisten deutschen Insurtechs sind (noch) nicht börsennotiert und erstellen daher ihre Abschlüsse primär nach HGB. Praktisch alle, mit denen sich Getolo indirekt vergleicht, sind nach eigener Darstellung noch nicht profitabel, wie DAS INVESTMENT in einer großen Branche-Umfrage unlängst erfuhr. Somit erscheint die gewählte Darstellung der Zurich-Manager von Profitabilität als Besonderheit im Vergleich zu den Mitbewerbern im deutschen Insurtech-Markt fragwürdig.

Internationale Expansionspläne

Trotz aller Ungereimtheiten – fraglos groß sind die Expansionspläne von DA Direkt und Getolo. Unter der Marke Patolo bieten Getolo und DA Direkt ihre digitale Tierkrankenversicherung ab sofort auch in Frankreich an. Der französische Markt zählt nach Angaben der Zurich-Vertreter zu den größten und am schnellsten wachsenden Märkten für Tierkrankenversicherungen in Europa. Die seit der Pandemie steigende Haustierbesitzrate und das eingeschränkte Angebot im Markt machten ihn besonders attraktiv. Weitere Märkte könnten folgen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Zurich auch den Einstieg mit einer Minderheitsbeteiligung beim Versicherungs-Tech-Startup Ominimo bekannt gegeben. Das Unternehmen ist aktuell nur in Ungarn aktiv und konzentriert sich ausschließlich auf Kfz-Versicherungen für Privatkunden. Gemeinsam wollen DA Direkt und Ominimo ab dem zweiten Quartal 2025 eine Kfz-Versicherung auch in Polen anbieten.

Darüber hinaus habe man auch hier weitere europäische Märkte im Blick, betonte Stockhorst. Als besonders attraktiv sieht er diejenigen an, in denen im Vergleich zum deutschen Markt eine deutlich geringere Wettbewerbssituation vorherrscht. Eine Entscheidung über weitere Markteintritte im Bereich Kfz sei jedoch noch nicht getroffen.