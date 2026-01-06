Die Ergo verliert mit Nina Henschel eine erfahrende Vorständin. Sie wechselt zur Zurich Gruppe Deutschland. Beginnen kann sie dort womöglich erst im September.

Nina Henschel war ereits bei bei mehreren Versicherern im Vorstand, nun wechselt sie zur Zurich,

Namhafter Wechsel innerhalb der Branche: Nina Henschel verlässt die Ergo und soll spätestens zum 1. September neue Vertriebsvorständin für Privat- und Gewerbekunden bei der Zurich Gruppe Deutschland werden. Henschel ist die zweite Frau im neunköpfigen Spitzengremium der deutschen Tochter des Schweiter Großversicherers.

Wann kommt Henschel zur Zurich?

Die 49-Jährige tritt die Nachfolge von Ulrich Christmann an, der zum 30. Juni nach über 40 Jahren im Banken- und Versicherungsgeschäft in den Ruhestand geht. Christmann, der seit 2023 Vertriebsvorstand ist, soll laut Unternehmensangaben eine „nahtlose und effektive Übergabe“ sicherstellen. Wer das Ressort übergangsweise leiten soll, falls Henschel nicht vorzeitig aus ihrem bestehenden Vertrag entlassen wird, teilte die Zurich nicht mit.

Henschel verantwortet seit 2023 bei der Ergo Group als Vorständin das Ressort Partnervertriebe und Kollektivgeschäft Gesundheit bei den Töchtern Deutsche Krankenversicherung und Ergo Krankenversicherung. Auf der Ergo-Website wird die Vorständin bereits jetzt nicht mehr angezeigt. In der Darstellung für die beiden betreffenden Gesellschaften findet sich der Text „Der Vorstand setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen“. Gezeigt werden allerdings nur drei Vorstände, Henschel fehlt.

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen teilte eine Ergo-Sprecherin mit, dass die Vorständin kurzfristig von ihren Aufgaben entbunden wird. Die Positionen von Henschel werden nach ihrer Aussage zunächst in Personalunion weitergeführt, sollen aber nachbesetzt werden.

Karriere bei Axa und der R+V

Henschel war vor ihrer Zeit bei der Ergo bereits Vorständin bei der R+V Versicherung für die Bereiche Gesundheit und Operations Personenversicherung. Ihren beruflichen Werdegang startete die Diplom-Kauffrau 2002 im Axa-Konzern. Dort war sie seit 2016 als Vorstand für die Deutsche Ärzte Versicherung und Deutsche Ärzte Finanz tätig.

Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland, bezeichnet Henschel als „erfahrene und umsetzungsstarke Vertriebsexpertin“. Sie habe ausgezeichnete Ergebnisse in den Bereichen Neukundengewinnung, Ertragskraft, Produktinnovationen und Prozesseffizienz vorzuweisen. „Auch mit ihrem modernen Führungsverständnis passt sie hervorragend in unsere einzigartige Zurich Kultur,“ so Schildknecht.