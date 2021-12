Zurich finanziert mit ASG-Tochter

Rund 4.000 Zurich -Makler haben seit Juni Zugriff auf das Finanzierungsspektrum mit über 100 lokalen und überregionalen Banken sowie auf die Abwicklungsplattform der ASG Baufi Spezialisten aus dem Baufi-Team sollen die Zurich-Makler fachspezifisch sowie in Sachen Cross-Selling im Versicherungsbereich unterstützen. Dort wiederum gibt es den Angaben nach in Kombination mit einer Baufinanzierung entsprechende Tarife zu Sonderkonditionen. Kundenkontakte liefert das Online-Portal ImmobilienScout24 ASG Baufi ist Mitglied im Bundesverband der Immobilienfinanzierer (bvdif). Entsprechend wird den Zurich-Partnern in Sachen Baufinanzierung sowohl der vom Verband initiierte IHK-Ausbildungslehrgang als auch ein Gütesiegel bei Bindung an den bvdif-Ehrenkodex angeboten.Der im Jahr 2008 gegründete Baufinanzierungsspezialist ist ein Tochterunternehmen der Assecuranz Service GmbH & Co. KG (ASG). Geschäftsführender Gesellschafter ist John Semler, der die operativen Geschicke des Unternehmens verantwortet.