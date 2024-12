DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2025 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Bernd Engelien: Insbesondere die konjunkturellen und politische Entwicklungen in Deutschland werden prägend für das Jahr 2025 sein. Die Themen Entbürokratisierung, Altersvorsorge und Elementarschutz werden uns auch weiterhin begleiten.

Bernd Engelien, Leiter Politik der Zurich Gruppe

Deutschland, @ Zurich

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Engelien: Unser Fokus liegt weiterhin auf den Segmenten P&C, Gewerbe und Mittelstand sowie auf dem Industriekundengeschäft.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?

Engelien: Auch im kommenden Jahr werden mit überzeugenden Leistungen im Markt auftreten, und Neuheiten zu gegebener Zeit kommunizieren.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?

Engelien: KI ist für uns kein Selbstzweck. Wir nutzen sie, um Standardprozesse zu automatisieren und um mehr Intelligenz einzubinden, um effizienter zu werden. Darüber hinaus ist KI geeignet, um Mitarbeitende von repetitiven Tätigkeiten zu entlasten und Spezialwissen über Produkte, Tarife und Gesetze allgemein verfügbar zu machen. Auch ist der Einsatz von KI geeignet, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und alle Ressorts auf Marktveränderungen vorbereiten.

Welche konkreten Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?

Engelien: In einer Welt, die vor diesen komplexen ökologischen, sozialen und ökonomischen Aufgaben steht, trägt jeder Einzelne die Verantwortung, einen positiven Beitrag zu leisten. Auch für Unternehmen gilt es, Verantwortung zu übernehmen, um nachhaltige Werte für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen sie leben und arbeiten, zu schaffen. Daher befindet sich das Thema Nachhaltigkeit im Kern unserer Unternehmensstrategie. Wir reagieren auf die aktuellen Entwicklungen und werden im Sommer 2025 unsere weiterentwickelte Nachhaltigkeitsstrategie vorstellen.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?

Engelien: Wir erwarten, dass durch die Neuwahlen der Weg für eine Bundesregierung freigemacht wird, die wieder durch wirtschaftspolitische Kompetenz überzeugt, einen klaren marktwirtschaftlichen Kurs verfolgt und einen klaren Fokus auf den Abbau von Bürokratie setzt. Ökologie und Ökonomie müssen gemeinsam gedacht werden, denn nicht Dogmen und Ideologien, sondern die Kraft der Marktwirtschaft, technologieoffenes Forschen und die intrinsische Motivation, nachhaltig zu handeln, werden dabei auf einen Wachstumspfad führen.

Welche Themen in den Bereichen Standorte / Mitarbeiter / Unternehmenskultur 2025 im Vordergrund?

Engelien: Die Zurich Gruppe Deutschland feiert im Jahr 2025 ihr 150-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird natürlich an verschiedenen Punkten im Jahresverlauf erlebbar werden. 1875 in Berlin gegründet, hat sich Zurich zu einem der führenden Versicherer in Deutschland entwickelt. Dieser Weg war stets geprägt von der Fähigkeit und der Ambition, sich an wandelnde Rahmenbedingungen anzupassen. Auch den zukünftigen Herausforderungen blicken wir mit Zuversicht entgegen.