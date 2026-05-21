Nun ist es offiziell: Nina Henschel wechselt von der Ergo Group zur Zurich Gruppe Deutschland. Ab Juli verantwortet sie dort als Vorständin das Ressort Privat- & Gewerbekunden.

Wie im Januar angekündigt, wechselt Nina Henschel (49) von der Ergo Group zur Zurich Gruppe Deutschland. Nun steht auch der genaue Termin fest: Henschel tritt ihre neue Stelle zum 1. Juni an und übernimmt zum 1. Juli offiziell den Vorstandsbereich „Privat- & Gewerbekunden“. Henschels Vorgänger Ulrich Christmann tritt zum 30. Juni nach über 40 Jahren im Banken- und Versicherungsgeschäft in den Ruhestand. Henschel gehört künftig dem deutschen Management Board an.

Damit beginnt sie früher als zunächst erwartet: Im Januar hatte Zurich noch keinen genauen Starttermin kommuniziert und lediglich mitgeteilt, Henschel solle spätestens zum 1. September beginnen.

Karriereverlauf: Axa, R+V, Ergo

Bei der Ergo Group verantwortete Henschel seit 2023 als Vorständin das Ressort Partnervertriebe und Kollektivgeschäft Gesundheit bei der Deutsche Krankenversicherung (DKV) und der Ergo Krankenversicherung. Zuvor leitete sie als Vorständin bei der R+V Versicherung die Bereiche Gesundheit und Operations Personenversicherung.

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Ihre Karriere begann Henschel 2002 im Axa Konzern. Dort stieg sie 2016 in den Vorstand auf und übernahm die Leitung der Deutschen Ärzte Versicherung und der Deutschen Ärzte Finanz.