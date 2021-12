Zurich holt bAV-Spezialisten

In der bAV sieht Zurich die Chance, eine Vorreiterrolle in der Branche zu spielen. Das möchte der Versicherer mit einem global ausgerichteten bAV-Angebot für große Makler, auf bAV spezialisierte Vermittler und multinationale Konzerne erreichen.



Arteaga war vor seinem Einstieg bei der Zurich als Geschäftsführer Deutschland, Österreich und Schweiz für das Makler- und Beraterunternehmen Aon Jauch & Hübener Consulting tätig. Davor war er Vorsitzender der Geschäftsleitung von deren Wettbewerber Mercer in Deutschland, einem Beratungsunternehmen, dessen Kerngeschäftsfeld die betriebliche Altersversorgung ist.



Der gebürtige Karlsruher mit

amerikanischer Staatsbürgerschaft studierte Betriebswirtschaft und Jura in Oestrich-Winkel, Wiesbaden, Mainz, und Köln. In Köln promovierte er über das Thema „Insolvenzversicherung der betrieblichen Altersversorgung mitarbeitender Gesellschafter“.