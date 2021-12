Zurich mit neuem Leben-Vorstand

Nagel ist der neue Vorstand für das Ressort Lebensversicherung der Zurich Gruppe Deutschland. Als Vorstandschef Global Life Deutschland wird der 46-Jährige die Lebensversicherungsaktivitäten von Zurich im deutschen Markt leiten. Er berichtet an David Sims, Vorstandsvorsitzender von Global Life Europe.Nagel trat Zurich 2008 bei. Zuletzt war er innerhalb der Zurich Financial Services Group weltweit für das Management aller Vertriebsaktivitäten von Lebensversicherungsprodukten über unabhängige Finanzberater (IFA) und Makler verantwortlichNagel folgt auf Michael Renz, der zum Jahresende in den Ruhestand tritt