Zurich mit neuem Vorstandsmitglied

Der 43-Jährige soll in dieser Position die Effektivität der Schadenbearbeitung in der Sachversicherung steigern und die Dienstleistungsprozesse verbessern.Kriegmeier war zuvor als Mitglied der Geschäftsleitung der Daimler Insurance Services verantwortlich für die weltweiten Versicherungsaktivitäten im Daimler Konzern. Hier nahm er zuletzt auch die Rolle des leitenden Risikomanagers bei Daimler Re in Luxemburg wahr.Davor war er Vorstandsmitglied bei der Württembergische Versicherung und Württembergische Lebensversicherung. Hier verantwortete er das gesamte Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft –insbesondere die Funktionen Aktuariat/Produktentwicklung, Underwriting, Vertragsbearbeitung, Schadenmanagement und Rückversicherung.