Zurich mit neuen Führungskräften im Investmentmanagement

Letzteres Ressort hat bis jetzt Angehrn (47) verantwortet. Zum 1. März 2012 wechselt er nun in den Bereich Alternative Investments. Dort wird er für die Bewirtschaftung von Zurichs Portfolio mit alternativen Anlagen verantwortlich sein und den Bereich Global Real Estate leiten. Er berichtet an Investmentchefin Cecilia Reyes und arbeitet von New York aus. Angehrn folgt auf Bernard Joei, der sich außerhalb der Zurich beruflich weiterentwickeln möchte.Die frei gewordene Stelle als Head of Investment Strategy Implementation übernimmt Thomas A. Rogers (53). Er war zuvor als regionaler Investment Manager für Nord-, Mittel- und Südamerika zuständig. In seiner neuen Position wird Rogers für die Umsetzung der Anlagestrategie der Gruppe verantwortlich sein. Auch er berichtet an Cecilia Reyes und arbeitet von Zürich aus.