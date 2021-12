Zurich mit neuen Vorständen

Marcus Nagel (46) ist seit dem 25.11.2011 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung. Er übernimmt zum 1. März nun den Vorstandsvorsitz der Gesellschaft. Damit verantwortet Nagel künftig das gesamte Lebensversicherungsgeschäft von Zurich im deutschen Markt und berichtet in dieser Managementfunktion direkt an David Sims, Geschäftsführer von Global Life in Europe. Zeitgleich wird Nagel stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Zürich Beteiligungs-AG sowie der Deutscher Herold Aktiengesellschaft.



Ralph Brand (48) wird am 1. März Vorstandsvorsitzender der Zürich Beteiligungs-AG und verantwortlicher Vorstand für das Schadenversicherungs-Geschäft von Zurich in Deutschland. Gleichzeitig wird er Vorstandsvorsitzender der Deutscher Herold Aktiengesellschaft. Brand wird die Aktivitäten des Schadenversicherungsgeschäftes von Zurich im deutschen Markt leiten und in dieser Managementfunktion an Patrick Manley, Geschäftsführer Zurich Insurance berichten.



Brand folgt auf Eduard Thometzek (62), der Ende 2011 in den Ruhestand getreten ist. In seiner letzten Funktion war Ralph Brand in der Geschäftsleitung von Chartis Europa tätig, wo er das operative Geschäft von 23 der 26 europäischen Einheiten von Chartis, darunter auch der deutschen, verantwortete. Insgesamt blickt Brand auf eine rund zwölfjährige Karriere bei Chartis/AIG zurück; davor war er fast 17 Jahre in unterschiedlichen Funktionen im In- und Ausland für die Allianz tätig.