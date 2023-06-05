Nachfolge für Jawed Barna Versicherer Zurich bündelt deutsches Retail-Geschäft in neuem Vorstandsbereich

„Wir erwarten eine Steigerung der Vertriebsleistung“, heißt es von der Zurich Gruppe Deutschland zu den Effekten, die ein aktueller Umbau der Chefetage bringen soll. Zeitgleich hat der langjährige Vertriebsvorstand Barna Jawed angekündigt, den Kölner Versicherer zum Monatsende zu verlassen.

Ulrich Christmann und Peter Stockhorst (r.): Die beiden Vorstandsmitglieder leiten die zukünftigen Vorstandsbereiche „Privat- & Gewerbekunden“ und „Digital Business & Partnerships“.

Die Zurich Gruppe Deutschland baut zur Jahresmitte ihre Führungsstruktur um. So wandert die Zuständigkeit für das Retail-Geschäft zukünftig in den neu geschaffenen Vertriebs-Vorstandsbereich „Privat- & Gewerbekunden“. Dieser bündelt die bisherigen Vorstandsbereiche Bank Partner und Distribution & Partnerships – mit Ausnahme der Partnerschaften.

Vertriebsvorstand Barna Jawed verlässt Zurich Barna Jawed © Zurich

Chef des neuen Bereichs „Privat- & Gewerbekunden“ wird Ulrich Christmann, bislang Vorstand Bank Partner. Peter Stockhorst, derzeit Vorstand Zurich Direct & Digital, leitet hingegen den zukünftigen Vorstandsbereich „Digital Business & Partnerships“. Hierin wird das Direktgeschäft für Privatkunden um das B2B2C-Partnergeschäft erweitert.

Der bisherige Vorstand Distribution & Partnerships wird das Unternehmen hingegen „auf eigenen Wunsch zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen außerhalb der Zurich Gruppe zu stellen“, berichten die Kölner: Jawed Barna werde seine Vorstandsmandate zum 30. Juni niederlegen. Er habe in mehr als 20 Jahren „hervorragende Leistungen erzielt“.

Ebenfalls zum 1. Juli schneidet man auch die Bereiche des Executive Committee „Customer & Innovation Management (CIM)“ und „Strategie & Transformation“ neu zu: Den neu geschaffenen Bereich „Strategy, Customer & Sustainability“ leitet zunächst interimsweise Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich-Konzerngesellschaft für das Geschäft in Deutschland.

Strategie-Ziel: „Steigerung der Vertriebsleistung“ Carsten Schildknecht © Zurich

„Mit der Weiterentwicklung unserer Führungsstruktur setzen wir einen wichtigen Impuls, um unsere bis 2025 weiterentwickelte Strategie umzusetzen und unseren Erfolgskurs fortzuführen. Gleichzeitig sichern wir die erforderliche Kontinuität und Stabilität für die vor uns liegende Etappe“, kommentiert Schildknecht die aktuellen Personal- und Strukturwechsel.

„Durch die Zusammenführung der jeweiligen Verantwortungsbereiche erreichen wir eine kompaktere und effizientere Organisationsstruktur mit schnelleren Informations- und Entscheidungswegen. Wir erwarten davon eine Steigerung der Vertriebsleistung sowie Vorteile und Synergien bei der Umsetzung unserer Strategie in Bezug auf Kundenorientierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit“.