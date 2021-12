Zurich stellt Neugeschäft mit klassischen Lebensversicherungen ein

VSH-Rechner Zu teuer? Optimieren Sie Ihre Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung

>> Zum VSH-Rechner Als Grund für den Rückzug nennt Nagel das anhaltend niedrige Zinsniveau. Besser abgesichert seien Sparer in den kommenden zehn Jahren mit einem breit gestreuten Aktienportfolio. Deshalb möchte die Zurich auf fondsgebundene Versicherungen ohne Garantiezins setzen, die einen höheren Aktienanteil haben können.

„Wir haben den Verkauf unserer hauseigenen klassischen Policen zu Jahresbeginn eingestellt“, so Marcus Nagel, Vorstandschef der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung, gegenüber der „Euro am Sonntag“. Klassische Lebensversicherungen der Zurich soll es in Zukunft nur noch im Konsortium mit vier weiteren Anbietern geben.