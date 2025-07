Via WhatsApp teilen

Aktualisiert am: 2. Juli 2025

Die Zurich Gruppe Deutschland verkauft ab sofort Versicherungsprodukte ihrer Tochter DA Direkt über die Handelskette Kaufland. Der Versicherer nutzt damit erstmals den Lebensmitteleinzelhandel als Vertriebskanal und erreicht Kunden über eine eigene Online-Plattform.

Einkaufsgutschein als Kaufanreiz

Über die neu eingerichtete Website www.kaufland-versicherung.de bietet DA Direkt zunächst Tierkrankenversicherungen für Hunde und Katzen sowie Zahnzusatzversicherungen an. Der Versicherer übernimmt dabei Beratung, Vertragsabschluss und Schadensabwicklung vollständig. Als Kaufanreiz erhalten Neukunden einen Einkaufsgutschein im Wert von 15 Euro.

Zurich startet die Zusammenarbeit zunächst als Pilotprojekt bis Ende 2025. Bei erfolgreichem Verlauf plant der Versicherer eine Ausweitung des Produktportfolios sowie der Vertriebsaktivitäten für 2026.

Neue Zielgruppen erschließen

Für die Zurich-Gruppe ist die Kooperation nach eigener Darstellung Teil der Strategie zum Ausbau alternativer Vertriebskanäle. Peter Stockhorst, Vorstand Digitalgeschäft und Partnerschaften bei Zurich und Chef von DA Direkt, sieht in der Zusammenarbeit eine Möglichkeit, neue Kundengruppen zu erreichen und die Versicherungsprodukte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Der Versicherungsabschluss soll so einfach und schnell wie ein Einkauf in den Kaufland-Filialen vonstattengehen, sagt Maximilian von Wietersheim, Geschäftsleiter Verwaltung bei Kaufland. Damit runde man das Versprechen ab, dass Kunden bei Kaufland alles finden, was sie im Alltag brauchen.

Kaufland ist bereits in verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Neben dem Kerngeschäft Lebensmitteleinzelhandel betreibt das Unternehmen Non-Food-Sortimente und Dienstleistungen in den Filialen, ein Immobilienmanagement für Handelsimmobilien, eigene Logistikzentren und Produktionsstätten, E-Commerce-Aktivitäten sowie Nachhaltigkeits- und Recycling-Initiativen über die Schwarz-Gruppe.