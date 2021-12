Zurich verlängert Vertriebskooperation mit Deutscher Bank

Die Vereinbarung bezwecke die Verlängerung der Zusammenarbeit im Vertrieb von Lebens- und Schadenversicherungsprodukten in Deutschland für weitere zehn Jahre bis zum 31. Dezember 2022, so der Finanzdienst weiter.„Die Verlängerung unserer bestehenden Vertriebsvereinbarung mit der Deutschen Bank unterstreicht Zurichs Stellung als einem führenden Bankvertriebspartner“, so Zurich-Geschäftsführer Martin Senn gegenüber finews.ch