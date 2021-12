Zurich Versicherung Neuer Ansprechpartner für unabhängige Vermittler

Christian Botsch (45) ist ab sofort Leiter für den Bereich Unabhängige Vermittler Leben der Zurich Versicherung. In dieser Funktion berichtet er an Hermann Schrögenauer, Vorstand Vertrieb Leben bei der Zurich. Seine Aufgabe ist, den Vertriebsweg im Lebensversicherungsgeschäft über unabhängige Vermittler auszubauen und den persönlichen Kontakt zu ihnen zu verbessern. Die Zurich will mit ihm die Präsenz im Maklermarkt stärken.Zuletzt war Botsch General Manager der fpb. Dort war er seit 2008 für den Vertrieb der Marken Friends Provident International und Cardea life verantwortlich. Weitere Stationen von Botsch waren der Münchener Verein, Delta LIoyd und die Skandia.