Kaum haben sich die Sparer daran gewöhnt, dass es wieder vier Prozent Zinsen aufs Ersparte gibt, da ist der ganze Spuk schon vorbei. Manche Banken hatten nicht einmal damit begonnen, die höheren Leitzinsen an ihre Kunden weiterzureichen, da signalisiert EZB-Präsidentin Christine Lagarde bereits die nächste Zinssenkung. „Wenn die eingehenden Daten weiterhin unsere Grundlinie bestätigen, ist die Richtung klar“, erklärte sie am Montag in Litauen.

Die Botschaft ist unmissverständlich: Die Zinsen werden weiter sinken.

Wohin die Reise geht, zeigt die Schweiz als monetärer Seismograph für Europa. Die Schweizerische Nationalbank hat ihren Leitzins kürzlich von 1,0 auf 0,5 Prozent halbiert. Ihr neuer Präsident Martin Schlegel schließt selbst erneute Negativzinsen nicht kategorisch aus – eine bemerkenswerte Aussage, die er allerdings sogleich mit dem Hinweis auf deren Unbeliebtheit bei Notenbank und Bevölkerung relativiert. Eine Art vorauseilende Entschuldigung, die an einen Zahnarzt erinnert, der schon beim Aufklärungsgespräch beteuert, wie sehr ihm das Bohren selbst wehtut.

Die neue Realität der Sparer

Für Sparer wird die Lage wieder ungemütlich. Die besten Anbieter zahlen für Tagesgeld derzeit noch etwa 3,5 Prozent - allerdings meist nur für Neukunden und zeitlich begrenzt. Der Neobroker Trade Republic, der sich am EZB-Einlagensatz orientiert, hat seine Zinsen bereits auf 3,25 Prozent gesenkt.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der Durchschnitt der Banken liegt nach Berechnungen der FMH Finanzberatung beim Tagesgeld nur noch bei 1,84 Prozent - Tendenz fallend. Festgeld für ein Jahr bringt im Schnitt 2,22 Prozent. Ökonomen rechnen damit, dass die EZB-Zinsen im kommenden Jahr um einen weiteren Prozentpunkt sinken könnten. Zuletzt hatte die EZB den Euro-Leitzins am 12. Dezember um 25 Basispunkte auf 3,00 Prozent gesenkt.

Die Begründung der EZB für ihren Kurswechsel klingt dabei fast beruhigend: Der „Disinflationsprozess“ sei auf gutem Wege, die Risiken für das Wirtschaftswachstum hätten dagegen zugenommen. Daher will die Notenbank von ihrer bislang „restriktiven“ – also wirtschaftsbremsenden – Geldpolitik zu einem „angemessenen“ Kurs übergehen. Die nächste Zinsentscheidung am 30. Januar dürfte weitere Klarheit bringen.

Die kurze Phase der Zinsnormalität scheint vorbei, bevor sie richtig begonnen hat. Sie erinnert an einen Sommertag in Hamburg: Kaum hat man die Sonnenbrille aufgesetzt, ziehen schon wieder die Wolken auf. Die Rückkehr zur Niedrigzinspolitik hat begonnen – und diesmal weiß hoffentlich jeder Sparer, was das bedeutet.