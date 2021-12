Redaktion 21.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

„Zurück in die Zukunft“-Test Das hat der 1980er-Kultstreifen mit der Bankenlandschaft gemein

Im 1980er-Kultstreifen «Back to the Future II» reiste Filmheld Marty McFly in die Zukunft – und kam dort auf den Tag genau heute Mittwoch an. Grund genug, die Zukunftsvisionen von damals Revue passieren zu lassen.