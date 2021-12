Zurück zu ING Zwei Neuzugänge bei den High-Dividend-Strategien

Moudy El Khodr und Kris Hermie sind die neusten Mitglieder im Team für High-Dividend-Strategien bei ING Investment Management International. El Khodr ist künftig für den Fonds US High Dividend verantwortlich, während Hermie den Global High Dividend managt. Sie berichten an Nicolas Simar, Chef der Aktienwerte-Boutique.Moudy kam im April 2014 von Petercam zu ING, wo er zweieinhalb Jahre den North American Equity Dividend managte und den Global Equity Dividend mitverantwortete. Zuvor war er bereits bei ING. Von 2006 bis 2011 war er dort Portfoliomanager des Invest Global High Dividend und von 2006 bis 2009 des Invest US High Dividend.Kris kommt ebenfalls nach einem Gastspiel bei Petercam im Mai 2014 zurück zu ING. Bei Petercam war er drei Jahre für die Europe Equity Dividend verantwortlich und co-managte den Global Equity Dividend. Zuvor verantwortete er bei ING drei Jahre den Global High Dividend.