Der Zusammenschluss von SDK und Stuttgarter ist abgeschlossen. Die beiden Versicherer gehören nun einem gemeinsamen Versicherungsverein und treten als Die Süd auf.

Gut ein Jahr nachdem die Bafin grünes Licht für den Zusammenschluss gegeben hatte, ist das Vorhaben der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK) und der Stuttgarter Versicherungsgruppe abgeschlossen. Die gemeinsame Gruppe firmiert ab sofort unter der Dachmarke Die Süd. Das teilten die Unternehmen mit. Damit halten die Versicherer den Zeitplan ein, den sie im vergangenen Jahr ausgegeben hatten: Als Ziel war Herbst 2026 genannt worden.

Versicherungsverein an der Spitze

Muttergesellschaft ist die Süddeutsche Versicherungen, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Oberstes Organ ist die Mitgliedervertretung. Die Stuttgarter und die SDK werden als Aktiengesellschaften unter dem Verein fortgeführt, er ist ihr alleiniger Aktionär. „Die Süd gehört damit weiterhin ihren Mitgliedern“, sagt Guido Bader, Co-Vorstandssprecher der Gruppe.

Die Gründung dieses Dachvereins war der letzte große Schritt. Seit Juli 2025 waren beide Gruppen bereits in einem Gleichordnungskonzern verbunden. Im August 2025 genehmigte die Bafin dann die Verschmelzung der Süddeutschen Lebensversicherung auf die Stuttgarter Lebensversicherung sowie die Übertragung der Süddeutschen Allgemeinen Versicherung auf die Stuttgarter Versicherung.

Zwei Milliarden Euro Beiträge angepeilt

Die Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende und verwaltet 1,94 Millionen Versicherungsverträge. Für das laufende Geschäftsjahr peilt DIE SÜD erstmals mehr als zwei Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge und eine Bilanzsumme von über 20 Milliarden Euro an. Bei der Bafin-Genehmigung im Sommer 2025 hatten die Unternehmen noch rund 1,85 Milliarden Euro Beiträge genannt.

Bekannte Köpfe im Vorstand

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Geführt wird die Gruppe von einem sechsköpfigen Vorstand. Co-Vorstandssprecher sind Guido Bader, zugleich Vorstandschef der Stuttgarter Lebensversicherung, und Ulrich Mitzlaff, Vorstandschef der Süddeutschen Krankenversicherung. Komplettiert wird das Gremium von Olaf Engemann, Jesko Kannenberg, Michael Krebbers und Ralf Oestereich, also dem Team, das bereits 2025 wechselseitig in die Organe beider Gruppen berufen wurde.

Die Zentralen in Fellbach und Stuttgart bleiben als Hauptstandorte bestehen, ebenso die Landes- und Filialdirektionen. Einen Personalabbau hatten beide Häuser bereits im Vorfeld ausgeschlossen.

Was sich für Vermittler ändert

Im Vertrieb bleiben SDK und Die Stuttgarter als Marken sichtbar. Die Gruppe setzt auf ein sogenanntes Endorsed Branding: Bis etwa Mitte 2027 sollen beide Auftritte schrittweise an Die Süd angeglichen werden. Vermittler behalten ihre bisherigen Ansprechpartner, sollen künftig aber stärker auf das Produktangebot der jeweils anderen Gesellschaft zugreifen können.

Darin liegt der strategische Kern des Zusammenschlusses: Die Stuttgarter ist auf Leben und Unfall spezialisiert und vertreibt über Makler und Mehrfirmenvertreter. Die SDK konzentriert sich auf die Krankenversicherung und setzt auf Ausschließlichkeit, Banken und Direktvertrieb. Wie die Vorstandschefs die Ausgangslage sehen, erklärten sie im Doppel-Interview mit DAS INVESTMENT.