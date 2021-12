Redaktion 29.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Zusatzbeitrag oder nicht „Perversion des Wettbewerbs“

Die Bundesregierung will den Wettbewerb in der GKV stärken. Deshalb sinkt der Beitragssatz von 15,5 auf 14,6 Prozent. Die Kassen entscheiden dann auch wieder selbst, ob sie einen Zusatzbeitrag wollen. Kritiker, wie TK-Chef Jens Baas, sehen in den Rahmenbedingungen jedoch ein ernstes Problem.