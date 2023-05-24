Die gesetzlichen Krankenkassen kommen zwar nicht für alle Gesundheitsleistungen auf, die sich viele Kunden wünschen. Doch mit privaten Zusatzversicherungen können sie die Kosten für zahlreiche Extras abdecken. Wir nennen die jeweiligen Top-Produkte von der ambulanten bis zur Zahn-Zusatzversicherung.

Die Hamburger Rating-Agentur Ascore Analyse hat aktuell das diesjährige Update seiner Tarifdatenbank für private Krankenzusatzversicherungen veröffentlicht. Das aus dem Zusammenschluss der beiden Analysehäuser Ascore und Softfair hervorgegangene Unternehmen bietet mit seiner webbasierten Software Navigator Tarifvergleiche für Vermittler, Großvertriebe und Maklerpools zur Verfügung.

Die aktuelle Version des Produkt-Scorings umfasst neue Daten für insgesamt 345 Zusatzversicherungstarife aus acht Produktkategorien. Das Update berücksichtigt hierfür einerseits den derzeitigen Stand der Kriterienkataloge, indem einzelne Benchmarks überprüft und angepasst wurden. Andererseits haben die Tester neue Kriterien und Tarife in ihre Analyse aufgenommen.

Bewährte Kriterienkataloge aktualisiert

„Die Kriterienkataloge in der privaten Zusatzversicherung wurden präzisiert“, berichten die Studienautoren. Eine Ausnahme bilde dabei aber der Kriterienkatalog für Zahnzusatzversicherungen. „Hier wurde zusätzlich zur detaillierteren Darstellung der Zahnstaffel nun auch die Leistungsfrage in Bezug auf eine abweichende Zahnstaffel bei einer bestehenden Vorversicherung ergänzt.“

Durch diese Ergänzung sei es nun für die Nutzer der Ascore-Software Navigator möglich, speziell nach Tarifen zu filtern, die eine zu Gunsten des Versicherten angepasste Zahnstaffel bei bestehender Vorversicherung vorsehen. Die Anwender des Programms könnten die aktualisierten Einzel- und Detailergebnisse direkt im Programm einsehen.