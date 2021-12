Zuwachs fürs Multi-Asset-Team Citigroup-Strategin wechselt zu Threadneedle

Maya Bhandari ist neue Investment-Strategin im Multi-Asset-Team bei der Fondsgesellschaft Threadneedle Investments. Sie arbeitet in London und berichtet an Toby Nangle, Leiter des Bereiches Multi-Asset-Allocation bei Threadneedle.Bhandari kommt von der Citigroup, wo sie seit September 2011 als Direktorin für Global Macro Strategy & Asset Allocation arbeitete. Zuvor leitete sie sechs Jahre ebenfalls als Direktorin das Team für Schwellenländer-Analysen bei Lombard Street Research.Die Strategin ist innerhalb kurzer Zeit der zweite Neuzugang in ihrer Abteilung. Seit einigen Wochen arbeitet Craig Nowrie als Manager von Kundenportfolios.Threadneedle ist ein Investment-Manager und verwaltet ein Vermögen von 115,9 Milliarden Euro. Er gehört zu Ameriprise Financial, einem US-Finanzdienstleister mit einem verwalteten und gemanagten Vermögen von umgerechnet 620 Milliarden Euro.