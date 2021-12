Christian Hilmes 05.03.2008 Lesedauer: 1 Minute

Zuwachs im DVAG-Vorstand: Der Chef sagt Dankeschön

Udo Corts (53) rückt ab April als neues Mitglied in den Vorstand des Finanzvertriebs Deutsche Vermögensberatung (DVAG) auf. Der CDU-Politiker ist derzeit noch hessischer Landesminister für Wissenschaft und Kunst. In dieser Funktion verlieh er im Mai vorigen Jahres die Ehrenprofessur des Landes Hessen an DVAG-Gründer und Vorstandschef Reinfried Pohl, der zudem Ehrensenator und zweifacher Ehrendoktor der Universität Marburg ist.