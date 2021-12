Zwei auf einen Streich Telos-Rating: AA für Dachfonds von Apo Asset Management

Die Rating-Agentur Telos bewertet den Apo Mezzo Inka (WKN: 532430) und den Apo Piano Inka (532429) von der Düsseldorfer Fondsgesellschaft Apo Asset Management mit der Note AA. Damit erfüllen beide Produkte sehr hohe Qualitätsstandards.Robert Heger, Marc Momberg und Matthias Schiestl managen beide Dachfonds. Hierbei investieren sie in Zielfonds – auch ETFS – der weltweiten Aktien- und Rentenmärkte. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei beiden Fonds auf Europa.Der größte Unterschied der Fonds besteht in der Portfolioaufteilung. Während der Apo Mezzo Inka aus mindestens 40 Prozent Rentenfonds und höchstens 60 Prozent Aktien- und Mischfonds besteht, machen beim Apo Piano Inka Rentenfonds mindestens 65 Prozent und Aktien- sowie Mischfonds höchstens 35 Prozent des Portfolios aus.Der Investmentprozess ist bei beiden Fonds jedoch identisch: Er besteht aus mehreren Stufen, wobei das Management die Fonds nach quantitativen und qualitativen Kriterien auswählt. Seit Ende 2010 baut es ein Minimum-Varianz-Portfolio (MVP) auf.Die quantitative Fondsselektion hat es vor kurzem geändert und vereinfacht. Anhand der Morningstar-Peergroups teilt es etwa 130 Vergleichsgruppen ein. Unter anderem anhand der Kontinuität des Managements und der Stabilität der Fondsentwicklung wählt das Team drei bis fünf Fonds pro Gruppe aus, die es noch mal mit einer qualitativen Risikoprüfung genau unter die Lupe nimmt. Schlussendlich wählt das Management einen Fonds aus jeder der 130 Vergleichsgruppen für den Dachfonds aus. Dabei bevorzugt es aktiv gemanagte Fonds gegenüber ETFs. Die ausgewählten Fonds bilden das Anlageuniversum des MVPs, das das Team quartalsweise ermittelt. Die endgültige Investitionsentscheidung liegt jedoch beim Management – so kann es auch Abweichungen vom MVP umsetzen, muss sie jedoch begründen.