Zwei Hochzeiten und ein Todesfall

Die Feier im Luxushotel Sheraton Society Hill in Philadelphia (USA) sollte der schönste Tag im Leben von Nicole Sannuti werden. Doch die Hochzeit der 29-Jährigen Angestellten von Newton Capital Management und des 28-Jährigen Personalmanagers von Credit Suisse, Michael Sofka, endete in einer Katastrophe.Wie das Online-Nachrichtenportal Philly.com berichtet, gerieten die Gäste des Paares zur fortgeschrittenen Stunde an der Hotelbar mit einer anderen Hochzeitsgesellschaft in Streit. Die Auseinandersetzung endete mit einer Massenschlägerei, an der sich schließlich zwischen 50 und 100 Personen beteiligten. Die eintreffende Polizei schlug die größtenteils betrunkenen Männer mit Schlagstöcken nieder.Nach der Schlägerei erlitt Vincent Sannuti (57), Onkel der Braut, einen Herzinfarkt. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Ein Verwandter des Bräutigams wurde von der Polizei festgenommen.