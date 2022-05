Interne Aufstieg Zwei neue Führungspositionen bei LGIM

Howie Li und Aanand Venkatramanan sind beim Vermögensverwalter Legal & General Investment Management (LGIM) aufgestiegen und haben somit neue Funktionen inne:

Li übernimmt die Rolle des globalen Leiters für Index & ETFs und verantwortet damit die weltweite Entwicklung des Index- und ETF-Geschäfts von LGIM. Li ist seit März 2018 beim Vermögensverwalter tätig. Zuvor arbeite er bei ETF Securities. Ursprünglich wurde Li als Anwalt bei Simmons & Simmons in London ausgebildet, wo er Mandanten zu alternativen Investmentfonds beriet.



Venkatramanan ist zum Leiter für ETFs Emea (Europa, Naher Osten, Afrika) aufgestiegen und übernimmt die Verantwortung für das tägliche Management des ETF-Teams. Daneben konzentriert er sich auf die Entwicklung von Anlagestrategien und wichtige Kundenmandate. Davor arbeitete Venkatramanan bei Barclays Capital und Goldman Sachs International in einer leitenden Position sowie an der Universität of Sussex als Assistenzprofessor für Finanzen.