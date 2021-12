Zwei neue Vorstände für Zurich Gruppe

Die Zurich Gruppe hat Nicole Weyerstall (42) zum Vorstandsmitglied für den neugeschaffenen Geschäftsbereich „Mid-Market“ innerhalb des Sachversicherungsgeschäfts (General Insurance) in Deutschland ernannt. Unter Mid-Market fasst Zurich das Maklergeschäft für mittelständische Unternehmen zusammen. Weyerstall soll das Geschäft ausbauen.Ebenfalls ab sofort ist Horst Nussbaumer (49) neuer Chief Operating Officer (COO) für das deutsche Versicherungsgeschäft ernannt. In seiner neuen Funktion verantwortet er im Vorstand das operative Geschäft der Sachversicherungsparte und tritt die Nachfolge von Axel Schmitz (61) an. Schmitz bleibt Vorstandsmitglied und soll künftig „zentrale Projekte im Konzern“ übernehmen.Sowohl Weyerstall als auch Nussbaumer berichten direkt an Ralph Brand als Vorstandsvorsitzenden der Zürich Beteiligungs-AG.