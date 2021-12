Zwei Neuzugänge SL Capital Partners verstärkt Vertrieb in Europa

Robert Kellermann und Alan Coffey sind Neuzugänge bei SL Capital Partners. Robert Kellermann wird die Aktivitäten von SL Capital Partners in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten.Vor seinem Wechsel zu SL Capital Partners war Kellermann als Chef für institutionelle Kunden bei Feri Trust Germany tätig. Zuvor arbeitete er bei Pioneer Investments München als Chef Beraterbetreuung für Deutschland und die Schweiz. Davor hatte er sieben Jahre lang verschiedene Funktionen bei Allianz Global Investors in Deutschland inne.Alan Coffey wird das Team für Großbritannien und Kontinentaleuropa einschließlich Skandinavien verstärken.Coffey war vor seinem Wechsel zu SL Capital Partners fast ein Jahrzehnt lang als Private Equity-Spezialist bei der Goldman Sachs AIMS Group in London tätig, wo er sich vor allem auf die Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Lateinamerika konzentrierte.