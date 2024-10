Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, ist bekannt für seine unkonventionellen Ansätze in der Unternehmensführung. Einer davon ist die sogenannte „Zwei-Pizza-Regel“, die er bereits in den Anfangstagen des Unternehmens einführte. Diese Regel besagt, dass ein Team oder eine Meetinggruppe nie größer sein sollte, als von zwei Pizzen satt zu bekommen wäre. Wir reden in diesem Fall jedoch von großen, amerikanischen Pizzen, in der Praxis bedeutet das etwa fünf bis acht Personen.

Die Idee hinter dieser scheinbar simplen Regel ist tiefgründiger, als man zunächst vermuten mag. Bezos erkannte, dass kleinere Gruppen effizienter arbeiten, schneller Entscheidungen treffen und kreativer sind. Je größer die Teams werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich einzelne Mitglieder zurückziehen oder die Kommunikation zu komplex wird. Die Zwei-Pizza-Regel sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer aktiv eingebunden ist und seinen Beitrag leisten kann.

Memos statt Powerpoint

Doch die Begrenzung der Teilnehmerzahl ist nur ein Aspekt der besonderen Meetingkultur bei Amazon. Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die Abwesenheit von Powerpoint-Präsentationen. Stattdessen wird von den Teilnehmern erwartet, dass sie ein mehrseitiges Memo – den sogenannten Six-Pager – vorbereiten, das die zu besprechenden Themen detailliert und in narrativer Form darstellt.

Diese Memos folgen einer klaren Struktur: Sie beginnen mit einer Einleitung, gefolgt von klar definierten Zielen, einer Beschreibung des aktuellen Stands, Lösungsansätzen und messbaren Erfolgsindikatoren.

Die Idee dahinter: Das Verfassen eines zusammenhängenden Textes führt zu tieferem Nachdenken und klarerer Kommunikation als das Erstellen von Aufzählungspunkten für eine Präsentation.

Das steckt hinter den 20 Minuten Stille

Ein weiteres Element der Amazon-Meetings ist die sogenannte „Silent Meeting“-Phase zu Beginn jeder Besprechung. Hier nehmen sich alle Teilnehmer etwa 20 bis 30 Minuten Zeit, um das vorbereitete Memo in Stille zu lesen.

Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anwesenden auf demselben Informationsstand sind und sich voll auf den Inhalt konzentrieren können, bevor die Diskussion beginnt.

Nach der Lesephase folgt eine intensive Diskussion, bei der die Teilnehmer Fragen stellen, Ideen analysieren und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Bezos selbst beschreibt sein Ideal eines Meetings als eine Kombination aus einem „knackigen Dokument und einem chaotischen Meeting“. Er schätzt die Momente, in denen das Team gemeinsam nach Antworten auf schwierige Fragen sucht und dabei zu echten Durchbrüchen gelangt.

Die beste Zeit für Meetings – laut Jeff Bezos

Um die Effizienz weiter zu steigern, hat Amazon auch die „10-bis-12-Regel“ eingeführt. Diese besagt, dass wichtige Meetings vorzugsweise zwischen 10 und 12 Uhr vormittags stattfinden sollen, wenn die meisten Menschen ihre höchste geistige Leistungsfähigkeit haben.

Diese Regelung hilft nicht nur bei der Terminplanung, sondern sorgt auch dafür, dass die Nachmittage für konzentrierte Einzelarbeit frei bleiben.

Die Kombination aus der Zwei-Pizza-Regel, den strukturierten Memos, der stillen Lesezeit und der zeitlichen Begrenzung hat Amazon geholfen, eine einzigartige Meetingkultur zu schaffen, die auf Effizienz, Tiefgang und echten Fortschritt ausgerichtet ist.

Kritiker mögen einwenden, dass dieser strenge Ansatz nicht für jedes Unternehmen passt und auch die Spontanität und den freien Ideenaustausch einschränken könnte. Doch Amazon hat bewiesen, dass klare Strukturen und Regeln zu mehr Innovationen führen können, indem sie einen Rahmen schaffen, in dem sich alle Beteiligten voll auf die wesentlichen Inhalte konzentrieren können.

Letztendlich zeigt Amazons Meetingkultur, dass es sich lohnt, etablierte Praktiken zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Ob zwei Pizzen, sechs Seiten oder 30 Minuten Stille - manchmal sind es die unkonventionellen Methoden, die den Unterschied machen.