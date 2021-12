Zweite Runde des härtesten Fußball-Quiz der Welt Der nächste Weber-Grill geht ins Ruhrgebiet

„Kommt da noch watt bei, bei de Pommes?“. „Ja, sichaaa, nee lekkka Wuuurst“. So stellen wir uns hier in Hamburg einen klassischen Dialog am Grill im Ruhrgebiet vor.

Michael Flohr, Vermögensberater bei der Sparkasse Recklinghausen, kann ja mal berichten, ob wir da richtig liegen. Er ist der Gewinner der zweiten Runde des „Härtesten Fußball-Quiz der Welt“, das die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle zusammen mit DAS INVESTMET veranstaltet.

Ein doller Weber-Grill „Go Anywhere“ macht sich in Kürze auf den Weg nach Recklinghausen.

Columbia Threadneedle Investment und DAS INVESTMENT.com gratulieren, und wir freuen uns, zur dritten Runde des „Härtesten Fußball-Quiz der Welt“ einzuladen.

>>> Hier geht es zum Quiz.

Auf geht´s: Der nächste Weber-Grill und fünf beinharte Fragen warten auf Sie!