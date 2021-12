Redaktion 03.02.2020 Lesedauer: 1 Minute

Zweite Staffel Welche Fintechs bei „Bad Banks“ als Vorbilder dienten

Die neue Staffel von „Bad Banks“ spielt in der Fintech-Szene. Wie nah ist die ZDF-Serie dran an N26, Finleap und Co? Das Online-Magazin „Finance Forward“ macht den Realitätscheck.