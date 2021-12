Zweites Büro für Gil Platteau Rothschild eröffnet Niederlassung in Genf

Mit seinem neu gegründeten Büro in Genf will Rothschild & Cie Gestion ihr Angebot für Schweizer Vermögende, Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Anleger weiter auszubauen.Für das Genfer Büro ist Gil Platteau, Geschäftsleiter Schweiz, verantwortlich, der auch die Zürcher Niederlassung leitet. Stephanie Geake, die seit Januar 2013 dem Team für internationale Entwicklung bei Rothschild & Cie Gestion in Paris angehört, wird künftig als Kundenbetreuerin in Genf arbeiten.