Zweitmarkt: Policen Direkt und WestLB Trust kooperieren

Vermittler können auf www.policendirekt.de den Verkauf einer Police für ihre Kunden in Gang setzen. Nach 48 Stunden werde in der Regel ein Kaufangebot übermittelt, so Policen Direkt. Die Software durchforste dabei das Angebot von institutionellen Investoren und suche das attraktivste für den Kunden heraus. Die Abwicklung übernimmt Policen Direkt, ebenso den Großteil der Bürokratie. Der Service ist für Kunden und Partner kostenfrei. Policen Direkt und WestLB Trust arbeiten bereits seit 2005 zusammen. Seitdem betreut Policen Direkt einen großen Teil des Zweitmarktgeschäfts für Lebensversicherungen für die 100-prozentige WestLB-Tochter.