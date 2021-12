Zwischen 875.000 und knapp 50.000 Euro So viel verdienen Chefs und Mitarbeiter bei Landesbanken

LBBW: 875.714 Euro für Vorstände, knapp 50.000 für Mitarbeiter



Wer es bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in den Vorstand geschafft hat, kann sich über üppige Bezüge freuen. „Die Mitglieder des Vorstands erhielten im Geschäftsjahr 2014 für ihre Vorstandstätigkeit eine Fixvergütung von insgesamt 4,88 Millionen Euro. Zudem wurde ihnen eine variable Erfolgsvergütung von insgesamt 1,13 Millionen Euro ausbezahlt. Die Summe der sonstigen Leistungen betrug 0,12 Millionen Euro“, steht im Geschäftsbericht der Bank. Zusammen macht das 6,13 Millionen Euro. Aufgeteilt auf die sieben Vorstandsmitglieder macht das rein rechnerisch 875.714 Euro für jeden.