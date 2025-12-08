Trotz KI-Booms könnte ein schwacher Arbeitsmarkt im kommenden Jahr eine Rezession auslösen. ICM-Vorstandssprecher Norbert Hagen rechnet mit einem Ende der Rally an der Wall Street.

Die Investitionen in Rechenzentren und sonstige KI-Infrastruktur werden in den USA 2026 aller Voraussicht nach weiter steigen. Bereits in diesem Jahr wollten die amerikanischen Hyperscaler rund 400 Milliarden Dollar dafür aufwenden. US-Präsident Donald Trump hat den KI-Hype mit dem „One Big Beautiful Bill Act“ zusätzlich angeheizt, da es hohe Abschreibungen auf die entsprechenden Investitionen ermöglicht. Der digitale Boom sorgt für Wachstum der US-Wirtschaft. Ohne den digitalen Hype würden sich die Vereinigten Staaten wohl bereits in einer Rezession befinden.

Allerdings gibt es beim amerikanischen KI-Boom verschiedene Mankos. Erstens hat sich hier eine Art Kreislaufwirtschaft entwickelt. So will sich Nvidia beispielsweise umfangreich an Open AI beteiligen. Der Chat GPT-Erfinder möchte gleichzeitig enorme Summen in Rechenleistung investieren, wodurch wiederum die Nachfrage nach Hochleistungshalbleitern, wie sie Nvidia herstellt, steigt.

Ein zweiter Schwachpunkt ist, dass es den großen US-Techkonzernen zunehmend nicht mehr gelingt, ihre milliardenschweren KI-Investitionen aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren. Sie müssen umfangreich Schulden aufnehmen und dabei zum Teil sehr hohe Zinsen zahlen.

Außerdem gelingt es bislang kaum einem Unternehmen, mit KI wirklich Geld zu verdienen. Zwar hat Chat GPT pro Woche weltweit 800 Millionen aktive Nutzer. Doch Open AI kann diese bislang nicht monetarisieren, vielmehr steigen die Schulden. Der KI-Boom schlägt sich so richtig nur in den Gewinnen von Nvidia nieder. Die anderen Hyperscaler müssen erst noch zeigen, ob und wann KI ihre Gewinne sprudeln lässt.

Schließlich könnte sich die Energieversorgung als Engpass erweisen. Rechenzentren brauchen enorme Mengen an Strom. Die USA müssen erst noch unter Beweis stellen, dass der Ausbau der Energieinfrastruktur mit dem Wachstum bei den Rechenzentren mithalten kann.

Angeschlagener Arbeitsmarkt

Es gibt noch eine weitere Schattenseite der KI. Sie ersetzt zunehmend Arbeitskräfte. So hat beispielsweise HP angekündigt, in den kommenden drei Jahren durch den vermehrten Einsatz von KI 6.000 Stellen abzubauen. Salesforce hat bereits fast die Hälfte seiner ehemals 9.000 Mitarbeiter im Kundendienst durch KI-Agenten ersetzt. Der Logistiker UPS hat in diesem Jahr sogar bereits 48.000 Arbeitsplätze gestrichen. Auch Amazon, Intel, Verizon und Oracle setzen im großen Stil den Rotstift an. Allein im Oktober haben Unternehmen in den USA 153.000 Stellen gestrichen.

Zu der Sorge um den Arbeitsplatz kommt erschwerend hinzu, dass Trump Millionen von Amerikanern die Zuschüsse für Lebensmittel und die Krankenversicherung streicht. Davon sind vor allem die einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten betroffen, die jeden Dollar für ihren täglichen Bedarf benötigen.

In den USA sind im September zwar 119.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft entstanden. Experten hatten nur mit weniger als der Hälfte gerechnet. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote jedoch auf 4,4 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Auch bei den Neueinstellungen zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen. Das hängt auch damit zusammen, dass Firmen, die neue Mitarbeiter suchen, diese nicht finden.

Maßgeblich verantwortlich dafür ist Trumps Migrationspolitik. Normalerweise stellen die amerikanischen Einzelhändler in der Vorweihnachtszeit Hunderttausende Saisonarbeiter ein. In diesem Jahr werden es voraussichtlich mehr als ein Viertel weniger sein als im Vorjahr, als es 442.000 Saisoneinstellungen gab. Außerdem fehlen qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland, da Trump die Visagebühren stark erhöht hat. So kann der Autobauer Ford laut CEO Jim Farley 5.000 offene Stellen nicht besetzen, da er keine geeigneten Mechaniker findet.

Wirtschaft driftet auseinander

In den USA entwickelt sich die Wirtschaft K-förmig. Dem boomenden KI-Bereich stehen viele Branchen gegenüber, in denen es nicht läuft. Gleichzeitig entwickeln sich die Hoch- und Niedriglohnsektoren fundamental unterschiedlich. Eine K-förmige Wirtschaft kann sich eine Zeit lang im Gleichgewicht befinden. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass dieses Gleichgewicht lange anhält.

Für das kommende Jahr stellt sich die Frage, ob die schwächere Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA oder KI als wichtiger Treiber für den Aktienmarkt fungieren wird. KI könnte weitere bedeutende Fortschritte bei der Akzeptanz und den Produktivitätssteigerungen erzielen. Im ersten Fall wäre eine Rezession wahrscheinlich die Folge, im zweiten Fall könnte die US-Wirtschaft hingegen sanft landen.

Bislang sind es vor allem die großen amerikanischen Tech-Werte, die die Indizes nach oben treiben. Ohne die Mag 6 würde der S&P 500 längst auf der Stelle treten. Die jüngsten Kursverluste von Aktien wie Nvidia oder Palantir zeigen jedoch, wie nervös die Märkte mittlerweile sind. Anleger sollten sich wahrscheinlich erst einmal etwas defensiver aufstellen.