Das Ergebnis ist ein aufschlussreiches Porträt einer Branche, die gelernt hat, mit Unsicherheit umzugehen – und die ihre Portfolios trotz wachsender Makrorisiken in Richtung Private Markets weiterentwickelt.

Die teilnehmenden Unternehmen repräsentieren rund die Hälfte der gesamten Bilanzsumme der globalen Versicherungsindustrie. Die Antworten wurden zwischen dem 11. Januar und dem 3. Februar 2026 gesammelt.

Geopolitische Spannungen, eine drohende US-Rezession, volatile Märkte – und trotzdem volle Fahrt voraus bei Private Assets . Das ist in Kurzform das Stimmungsbild, das Goldman Sachs Asset Management in seiner 15. jährlichen globalen Versicherungsumfrage zeichnet. Unter dem Titel „Adaptation in Action" wurden 434 Senior Investment-Professionals – darunter Chief Investment Officers und Chief Financial Officers – von Versicherungsunternehmen weltweit befragt.

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Die Sorgen sind real: Auf die Frage nach den größten makroökonomischen Risiken für ihre Investmentportfolios nannten die befragten Versicherer folgende Themen:

Wirtschaftsabschwung / Rezession in den USA (52 Prozent)

(52 Prozent) Geopolitische Spannungen (52 Prozent)

(52 Prozent) Bewertungen der Kredit- und Aktienmärkte (46 Prozent)

(46 Prozent) Inflation (42 Prozent)

(42 Prozent) Volatilität der Kredit- und Aktienmärkte (30 Prozent)

Besonders markant: 55 Prozent der Versicherer weltweit erwarten, dass die USA innerhalb der nächsten drei Jahre in eine Rezession eintreten werden. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 46 Prozent im Vorjahr.

Und dennoch – oder gerade deshalb – bleibt der Optimismus bemerkenswert stabil. 88 Prozent der befragten Versicherer erwarten, dass der S&P 500 Index das Jahr 2026 höher abschließen wird als er begann. 55 Prozent prognostizieren dabei eine Gesamtrendite zwischen fünf und zehn Prozent, 18 Prozent sogar zwischen zehn und weniger als 20 Prozent. Goldman Sachs Global Investment Research selbst erwartet für den S&P 500 eine Gesamtrendite von zwölf Prozent im laufenden Jahr – getragen von zweistelligem Wachstum beim Gewinn je Aktie, wirtschaftlicher Resilienz und weiteren geldpolitischen Erleichterungen.

Auf der Zinsseite zeichnet sich ein klares Konsensbild ab: 79 Prozent der Versicherer erwarten, dass der US-Leitzins moderat auf einen Wert zwischen 3,0 und 3,5 Prozent sinken wird. 81 Prozent gehen davon aus, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bis Jahresende in einem Korridor von 3,5 bis 4,5 Prozent liegen wird.

Private Assets: Der Kern bleibt unantastbar

Trotz aller Unsicherheiten ist die strategische Grundausrichtung klar: 62 Prozent der Versicherer planen, ihre Allokation in Private Assets im laufenden Jahr zu erhöhen – und das im Einklang mit dem Trend der vergangenen Jahre. Private Markets sind kein taktisches Instrument mehr, sondern struktureller Portfoliobestandteil.

Die Assetklassen mit dem höchsten geplanten Netto-Aufstockungsbedarf im nächsten Jahr:

Asset-Backed Finance – Nettoanteil von 38 Prozent plant Erhöhung

– Nettoanteil von 38 Prozent plant Erhöhung Investment-Grade Private Placements – Nettoanteil von 35 Prozent

– Nettoanteil von 35 Prozent Senior Direct Lending – Nettoanteil von 33 Prozent

– Nettoanteil von 33 Prozent Private Equity – Nettoanteil von 25 Prozent

– Nettoanteil von 25 Prozent Infrastruktur-Aktien – Nettoanteil von 25 Prozent

„In den 15 Jahren, in denen wir diese Umfrage durchführen, hat sich Private Credit zu einer breit gefächerten und fundamentalen Anlageklasse sowie zu einem Kernbestandteil des Portfolios von Versicherern entwickelt", kommentiert Mike Siegel, Global Head of Insurance Asset Management bei Goldman Sachs Asset Management. Versicherer verfügten über Kapital mit langfristigem Horizont und seien gut aufgestellt, um in volatileren Märkten als bevorzugter Kreditgeber für bonitätsstarke Schuldner zu fungieren.