Christoph Seeger: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des M&G Podcasts Investment Business. Mein Name ist Christoph Seeger und als Experte zu Gast im Podcast Studio ist wieder Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager und Fixed Income Experte bei M&G Investments. Hallo Wolfgang, schön, dass du wieder dabei bist.

Dr. Wolfgang Bauer: Hallo Christoph, auf geht's zur Runde zwei. Ich freue mich.

Christoph Seeger: Ich freue mich auch. Wolfgang, wir wollen heute über ein Investmentthema sprechen, das gerade im Fokus vieler Anleger steht. Die europäischen Unternehmensanleihen mit guter Bonität, also das Universum, wie ihr sagen würdet, der Euro Corporate Bonds mit Investment Grade Rating. Bitte einmal für alle, die nicht täglich mit Corporate Bonds zu tun haben, um was für ein Anlagesegment handelt es sich dabei eigentlich?

Dr. Wolfgang Bauer: Also ganz allgemein versteht man unter Corporate Bonds oder auf Deutsch Unternehmensanleihen zinstragende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, um am Kapitalmarkt Fremdkapital aufzunehmen. Und als Bond-Investor nehme ich die Unternehmensanleihen gewissermaßen als eine Sequenz von Cashflows wahr. Nämlich während der Laufzeit der Unternehmensanleihe bekomme ich den Zinscoupon ausbezahlt und am Ende der Laufzeit dann die Rückzahlung des Nennwerts, also falls es nicht zu einem Zahlungsausfall kommt. Und da sind wir auch schon beim Thema Risiken, nämlich das Kreditrisiko, also das Risiko eines Zahlungsausfalls ist natürlich eines der Hauptrisiken für Investments in Unternehmensanleihen.

Das andere große Risiko ist natürlich das Zinsrisiko für festverzinsliche Wertpapiere. Und das ist ein bisschen anders bei Unternehmensanleihen als bei Staatsanleihen. Bei Staatsanleihen wird ja oftmals, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, nur Zinsrisiko veranschlagt, kein Kreditrisiko. Aber bei Unternehmensanleihen muss man jedoch zwingend auch das Kreditrisiko berücksichtigen. Denn selbst die größten und stabilsten Unternehmen der Welt haben eben ein gewisses Zahlungsausfallrisiko, das nicht gleich null ist. Und als Investor muss ich für dieses Risiko auch eine gewisse Kompensation verlangen. Und wie gesagt, das war jetzt ganz allgemein zum Thema Unternehmensanleihen. Aber heute in der Podcast-Folge soll es ja speziell um das Universum der Euro Corporate Bonds gehen. Also wir fokussieren uns einerseits wirklich auf in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Und andererseits versteht man unter Euro Corporate Bonds auch nur Unternehmensanleihen mit einem sogenannten Investment-Grade Credit Rating. Und Investment-Grade umfasst also die vier höchsten Bonitätsstufen. Das sind also AAA, AA, A und BBB. Viele Anglizismen heute, ich kann mich nur dafür entschuldigen. Aber das ist eben wie der Markt funktioniert. Also alles von BB abwärts wäre dann bereits High Yield, also Hochzins, und soll deswegen jetzt nicht im Vordergrund heute stehen.

Christoph Seeger: Ich verstehe. Konzentrieren wir uns auf die Investment Grade-Anleihen im Euro Corporate Bond-Bereich. Corporate Bonds, wie du es gerade erklärt hast, sind also eine Finanzierungsmöglichkeit für Unternehmen und für Investoren können sie aber ein wichtiger Bestandteil ihrer strategischen Asset Allocation sein. Wie hat sich dieser Markt denn in den vergangenen 10 bis 15 Jahren entwickelt?

Dr. Wolfgang Bauer: Kurz gesagt, der Markt ist rapide gewachsen. Wenn man sich stellvertretend für den Markt oder für das Universum einen Referenzindex anschaut, also beispielsweise den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index, dann hat sich der Index-Marktwert seit der globalen Finanzkrise 2007, 2008 fast verdreifacht. Also addiert man alle Marktwerte der im Index enthaltenen Anleihen, dann kommt man zu einem Gesamtmarktwert von knapp 3 Billionen Euro, 2,7 Billionen Euro, um genau zu sein. Und ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen, eine Billion, das ist eine 1 mit 12 Nullen, also 1000 Milliarden. Das ist also wirklich ein sehr, sehr signifikanter Markt. Und ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass dieser Referenzindex auch nur einen Teil des Euro-Corporate-Bond-Universums wirklich abdeckt, weil beispielsweise Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit oder mit geringem Auflagevolumen nicht im Index enthalten sind. Diese 2,7 Billionen Euro sind eine sehr konservative Schätzung. Das eigentliche Marktvolumen ist doch noch höher.

Zudem möchte ich auch noch darauf hinaus, dass der Markt nicht nur, was das Volumen betrifft, gewachsen ist, sondern auch deutlich diversifizierter ist als das noch vor der Finanzkrise der Fall war. Also wenn wir zurückschauen, Ende 2006 waren in diesem Referenzindex weniger als 1500 Anleihen zu finden. Und heute sind es mehr als 4000. Ich denke, diese Tendenz hängt damit zusammen, dass vor 10 oder 20 Jahren sich eben noch sehr, sehr viele Unternehmen darauf verließen, beim Fremdkapital wirklich über Bankkredite vorzugehen. Aber heute nehmen viele Unternehmen auch verstärkt an den Kapitalmärkten teil und leihen sich dann gewissermaßen zu günstigeren Konditionen über diese Unternehmensanleihen, über diese Corporate Bonds, Fremdkapital am Bondmarkt. Und ich denke, dieser Trend, also weg von der reinen Kapitalaufnahme durch Bankkredite, hin zur Ausgabe, zur Emission von Unternehmensanleihen am Euro Corporate Bondmarkt, der Trend ist ungebrochen und deswegen würde ich auch davon ausgehen, dass das Universum weiterhin wächst.

Christoph Seeger: Okay, verstehe. Es ist ein großes Wachstum, es gibt also wirklich viel mehr Bonds und auch mehr Emittenten, wie du gerade beschrieben hast. Das Angebot an Bonds hat sich in den vergangenen rund 15 Jahren nahezu verdreifacht. Was bedeutet das denn hinsichtlich der Bonität der Emittenten?

Dr. Wolfgang Bauer: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, Kreditrisiko ist natürlich einer der Hauptfaktoren, die für Investments in Unternehmensanleihen relevant sind. Deswegen steht natürlich die Bonität, also die Kreditwürdigkeit eines Anleihe-Emittenten sehr stark im Vordergrund. Und als Bondinvestor muss ich mir immer Gedanken machen, wie hoch ist das Kreditrisiko jeder Anleihe in meinem Portfolio. Und in einfachen Worten: Je höher das Credit Rating ist, desto höher wird die Bonität und desto geringer wird das Kreditrisiko eingeschätzt. Und wie bereits eingangs erwähnt, wir bewegen uns hier bei den Euro Corporate Bonds im Investment Grade-Bereich. Also wir fokussieren uns wirklich nur auf die höchsten Ratingstufen, sprich AAA, AA, A und BBB. Und wenn man sich wieder diesen Referenzindex anschaut, also diesen ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index, dann stellt man fest, dass Ende 2006, also vor dem Anfang der globalen Finanzkrise, die am höchsten gerateten AAA-Anleihen noch stolze 9 Prozent des Index ausgemacht haben. Die AA-Anleihen lagen bei knapp 30 Prozent und A's bei ungefähr 41 Prozent. Die BBB-Anleihen, also die riskantesten Investment Grade Anleihen lagen bei lediglich 20,7 Prozent. Wenn man das jetzt vergleicht mit heute, der Anteil an A-Anleihen ist ungefähr gleichgeblieben, aber die Gewichte der anderen Ratingstufen haben sich gegeneinander doch sehr stark verschoben und zwar hin von höherer Bonität zu niedrigerer Bonität, also von höherer Qualitätsstufe, also niedrigeren Kreditrisiko, zu höherem Kreditrisiko. Und die BBB-Anleihen sind heute nämlich das dominante Segment im Euro-Corporate-Universum. Mit 48,3 Prozent machen sie also fast die Hälfte des Indexes aus. AAA-Anleihen, also das höchste Ratingsegment, da finden wir quasi gar keine Anleihen mehr im Index. Und auch die zweithöchste Ratingstufe, AAs, sind um ungefähr 20 Prozentpunkte gefallen auf 9 Prozent.

Christoph Seeger: Da hat sich ja in der Tat im Rating einiges verschoben und wenn ich das richtig verstanden habe, du sagst, die am schlechtesten bei Investment-Grade bewerteten Papiere in dem Index machen heute fast die Hälfte des Marktes aus. Heißt das für Investoren nicht, dass der Markt der Euro Corporate Bonds mit Investment-Grade deutlich riskanter geworden ist, wenn man auf das Kreditrisiko schaut?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, so leicht lässt sich das leider oder zum Glück, je nachdem, wie man es beurteilen möchte, nicht beantworten. Also einerseits ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das durchschnittliche Credit Rating, die durchschnittliche Bonität im europäischen Corporate-Bond-Universum über die Jahre gesunken ist. Das ist völlig klar. Aber, und das habe ich auch erwähnt, das Credit Rating ist eben nur eine Maßgröße, um das Kreditrisiko einzuschätzen. Und man muss hier eben auch wirklich festhalten, dass sich die Herangehensweise der großen Rating-Agenturen auch gerade vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise, die ich ja hier immer wieder als Referenz und Zeitpunkt und Zäsur heranziehe, wirklich auch geändert hat. Und man kann denke ich vereinfacht sagen, dass die Rating-Agenturen strenger geworden sind, vor allem bei der Bewertung von Banken. Und deswegen sind eben die heutigen Credit Ratings auch nur sehr bedingt mit den Ratings von vor 20 Jahren vergleichbar. Und manch ein Emittent, der heute vielleicht einen BBB erhält, wäre früher noch als A bewertet worden. Und ich denke, das ist auch wiederum ein Grund, warum es für uns bei M&G so enorm wichtig ist, eine große interne Kredit-Analyse-Abteilung zu haben. Also es ist gewissermaßen eine interne Credit Rating-Agentur. Nur, dass wir hier die Herangehensweise deutlich transparenter für uns gestalten und dass diese auch wirklich konsistenter ist für uns. Deswegen, denke ich, ist diese Betonung von Kredit-Analyse für uns im Haus auch sehr, sehr wichtig.

Und zurück zur Frage, ob sich die Kreditqualität verschlechtert hat im Index. Ich denke, ich habe vorhin auch schon erwähnt, dass der Markt stark gewachsen ist und deutlich inklusiver geworden ist. Also vor 20 Jahren war es eben nur wirklich den sehr, sehr großen Unternehmen mit entsprechend hoher Bonität überhaupt möglich, am Markt teilzunehmen und sich Fremdkapital über Unternehmensanleihen aufzunehmen. Wohingegen kleinere Unternehmen oftmals mit eben geringerer Bonität de facto vom Markt ausgeschlossen waren und sich nur über Bankkredite das Fremdkapital besorgen konnten. Deswegen ist es für mich nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, dass der BBB-Anteil im Index so stark angestiegen ist. Für mich ist es vielmehr auch ein Ausdruck einer größeren Marktreife und auch Markttiefe. Ich habe es vorhin schon erwähnt, im Index sind momentan über 4.000 Anleihen vertreten, verglichen mit knapp 1.500 vor der Finanzkrise. Also der Grad an Diversifikation ist stark angestiegen. Das bedeutet, dass es für das Kreditrisiko eine breitere Streuung gibt, und das reduziert das Kreditrisiko im Index. Wie gesagt, hier muss man eben vorsichtig sein. Natürlich ist das durchschnittliche Rating gesunken, aber es gibt eben diese einschränkenden Faktoren, die nicht unbedingt dann den Schluss zulassen, dass das Universum heute eine riskantere Anlageklasse ist als noch vor 20 Jahren.

Christoph Seeger: Absolut. Also nicht nur auf die Ratingkategorien gucken, sondern eben auch die größere Marktreife, die größere Diversifikation ins Auge fassen. So wie du das beschrieben hast, hört sich das in der Tat nach wirklich guten Voraussetzungen für Investoren an. Lass uns doch jetzt mal bitte einen Blick auf die Branchen, also auf die Sektoren werfen. Wenn du den Index herunterbrichst auf Sektoren, wie hat sich da die Aufteilung entwickelt?

Dr. Wolfgang Bauer: Also ganz generell kann man die Emittenten von Unternehmensanleihen in drei große Gruppen aufteilen. Nämlich einerseits die Unternehmen der Finanzbranche, dann Industrieunternehmen und schließlich Versorgungsunternehmen. Schauen wir wieder auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index. Und dann fällt auf, dass wir also Ende 2006, also wie gesagt vor der Finanzkrise, wurde dieser Index sehr stark von Emittenten aus der Finanzbranche dominiert. Deren Anteil betrug nämlich deutlich über 50 Prozent, 55,8 Prozent, um genau zu sein. Der Anteil der Banken alleine betrug 40,7 Prozent. Mehr als alle Industrie-Titel zusammen. Die Industrie-Titel zusammengenommen, 35,5 Prozent, waren also deutlich geringer vertreten als der Bankensektor alleine. Und die Versorgungsunternehmen lagen bei knapp 9 Prozent, da liegen sie auch heute ungefähr noch. Aber die Gewichte zwischen Finanz- und Industrieunternehmen haben sich sehr, sehr stark verschoben. Heute sind die Industrieanleihen mit über 50 Prozent, 51,2 Prozent in der Mehrheit, wohingegen die Anleihen von Finanzunternehmen nur noch 38,5 Prozent betragen.

Christoph Seeger: Ok, also auch da deutliche Verschiebungen. Was heißt das denn jetzt für euch als Investmentprofis für die Aussagefähigkeit des Index? Welche anderen Sektoren sind zum Beispiel noch besonders stark zurückgegangen? Welche sind besonders gewachsen?

Dr. Wolfgang Bauer: Also ich denke in der heutigen Podcastfolge das Thema Diversifikation und steigende Diversifikation im Euro-Corp-Bond-Universum, das zieht sich auch wieder so ein bisschen wie ein roter Faden durch und das gilt eben auch für die Sektorenverteilung. Wie gesagt, vor der Finanzkrise 2007, 2008 war dieser Markt sehr stark dominiert vom Bankensektor. Wie vorhin bereits erwähnt, die Bankanleihen machten mehr als 40 Prozent des Index aus. Und dieses Gewicht oder man könnte auch sagen, diese große Unwucht ist deutlich zurückgegangen. Mit 27,4 Prozent sind Banken zwar nach wie vor mit Abstand der größte Sektor im Index. Aber verglichen mit den über 40 Prozent sind sie eben deutlich weniger dominant als noch vor 10, 20 Jahren. Und ich denke dadurch ist eben auch gewissermaßen die Sensibilität des Index für Krisen, die den Bankensektor hauptsächlich betreffen, weniger stark ausgeprägt, als es noch vor 10, 20 Jahren der Fall war.

Christoph Seeger: Ja, und andere interessante Sektoren, welche sind das geworden?

Dr. Wolfgang Bauer: Ich denke ein weiterer sehr interessanter Sektor, der im Gegensatz zu den Banken stark zugelegt hat, das ist der Immobiliensektor. Und zwar dessen Gewicht im Index hat sich seit der Finanzkrise ungefähr verfünffacht, nämlich von 1,1 Prozent auf 5,4 Prozent. Und viele Unternehmen aus der Immobilienbranche haben eben in den vergangenen Jahren ihre Kapitalstruktur dahingehend geändert, dass sie Fremdkapital nicht mehr ausschließlich über besicherte Bankkredite aufnehmen, sondern eben zusätzlich noch und verstärkt auch unbesicherte Unternehmensanleihen aufgeben. Und es gab Zeiten, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, quasi jede Woche und fast jeden Handelstag kam ein neues Immobilienunternehmen an den Primärmarkt und hat neue Missionen aufgelegt. Dadurch wurde aus diesem einst kleinen und relativ obskuren Sektor ein wirklich sehr bedeutsamer Sektor. Im Moment steht der sehr stark im Vordergrund, weil die Zinssteigungen entsprechend Druck auf die Immobilienpreise ausgeübt haben und auch die Refinanzierungskosten stark angestiegen sind.

Christoph Seeger: Wolfgang, kommen wir vom Kreditrisiko zum Zinsrisiko. Hier ist ja die sogenannte Duration für euch im Fixed Income eine ganz, ganz wichtige Kennzahl. Auch hier vielleicht einmal kurz für alle die, die nicht täglich mit Bonds zu tun haben und mit ihnen handeln. Wie funktioniert diese Kennzahl? Was sagt sie aus? Wie bewertet man das Zinsrisiko von Anleihen?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, also vielleicht sollten wir mal eine ganze Podcast-Folge dem Thema Bond-Mathematik widmen. Es ist ein weites Feld, wie Fontane sagen würde. Ich bin mir sicher, dass zwei oder drei unserer Hörer vielleicht mit leicht masochistischen Tendenzen das sogar eventuell interessant finden würden. Aber zurück zum Thema Duration. Also ganz generell lässt sich sagen, dass der Preis einer festverzinslichen Anleihe und das Zinsniveau in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zueinanderstehen. Oder vereinfacht gesagt, steigt das Zinsniveau, sinkt der Preis der Anleihe und umgekehrt. Aber allerdings reagieren die Preise verschiedene Anleihen unterschiedlich sensibel auf diese Zinsbewegungen. Genau hier kommt die Duration ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine Kennzahl, die die Variabilität des Preises einer Anleihe in Bezug auf die Zinsschwankungen misst. Je höher die Duration, desto größer ist gewissermaßen das Zinsrisiko einer Anleihe. Man kann sich mathematisch die Duration vorstellen als gewichteten Mittelwert der Zeitpunkt, zu denen man als Investor Zahlungen erhält, nämlich die Zinscoupons und die Rückzahlung des Nennwerts.

Dabei hängt die Duration im Wesentlichen von zwei Faktoren ab, nämlich der Laufzeit der Anleihe und der Höhe des Coupons. Je länger die Laufzeit einer Anleihe ist, also je später ich den Nennwert zurückgezahlt bekomme, desto höher ist die Duration. Unter sonst gleichen Bedingungen hat beispielsweise eine 30-jährige Anleihe eine höhere Duration, somit eine höhere Preis-Sensitivität in Bezug auf Zinsbewegungen als eine 5-jährige Anleihe. Zu den Coupons, das sind die Zinszahlungen, die ich als Investor während der Laufzeit der Anleihe bekomme. Und sind diese Zahlungen verhältnismäßig hoch, verschiebt sich also dieser mathematisch berechnete Mittelwert aller Zahlungen nach vorne. Das heißt, die Duration nimmt ab. Sind die Couponzahlungen dagegen sehr gering, dann fallen sie gegenüber der Rückzahlung des Nennwerts am Ende der Laufzeit der Anleihe weniger stark ins Gewicht und die Duration wird höher. Also vergleicht man zwei ansonsten komplett identische Anleihen mit gleicher Laufzeit, dann wird also die Anleihe mit einer geringeren Couponrate die höhere Duration aufweisen.

Christoph Seeger: Das war jetzt schon ein bisschen Mathematik, aber trotzdem danke und verständlich erklärt.

Dr. Wolfgang Bauer: Ich kann es uns nicht ersparen. Ein bisschen muss man in die Mathematik einsteigen, wenn man über die Bondmärkte spricht.

Christoph Seeger: Aber bitte dann doch einmal noch mal für die Praxis, weil oft steht man ja vor der Kennzahl allein. Und wenn ich jetzt die Kennzahlduration vor mir habe, wie interpretiere ich sie?

Dr. Wolfgang Bauer: Also man interpretiert das wie folgt. Sagen wir, die Duration einer bestimmten Anleihe beträgt fünf Jahre. Hebt sich jetzt das Zinsniveau um 1 Prozent, dann sinkt der Preis der Anleihe um das Fünffache, also um 5 Prozent. Sinkt dagegen das Zinsniveau, sagen wir, um 2 Prozent, dann steigt der Preis der Anleihe wiederum um das Fünffache, also um 10 Prozent. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass die Duration nur ein mathematisches Konstrukt und also nur ein grobes Hilfsmittel ist und sie hat wirklich vielerlei Einschränkungen. Also beispielsweise werden nur Parallelverschiebungen der gesamten Zinsstrukturkurve wirklich erfasst und das ist in der Theorie möglich, aber in der Realität eben äußerst selten, dass das wirklich so vorkommt. Und zudem gilt dieser lineare Zusammenhang zwischen Zinsniveau und Anleihepreis auch nur bei verhältnismäßig kleinen Zinsbewegungen. Kommt es dagegen zu größeren Zinssprüngen, und davon haben wir in der letzten Zeit auch einige gesehen, da muss man eben auch zusätzlich noch die Konvexität mit in die Rechnung einbeziehen, aber das würde, hier dann doch deutlich zu weit führen.

Christoph Seeger: Absolut. Aber vielen Dank bis hierher für die verständlichen Erläuterungen. Und nur zur Einordnung über den Zeitablauf. Wie hat sich die Duration im Euro-Corporate-Bond-Universum entwickelt?

Dr. Wolfgang Bauer: Also, wenn man sich die vergangenen zwei Jahre anschaut, dann ist die Duration im Index wiederum stellvertretend für das gesamte Euro-Corporate-Universum zurückgegangen, und zwar deutlich von 5,5 Jahren auf 4,6 Jahren, also fast um ein ganzes Jahr gefallen. Und diese 4,6 Jahre, das ist auch der tiefste Durations-Stand im Index seit 2014. Also das Zinsrisiko im Index, im Euro-Corporate-Bondmarkt ist deutlich zurückgegangen. Investoren spüren damit heute im Schnitt Zinsschwankungen weniger stark, als es noch beispielsweise vor zwei Jahren der Fall war. Und diese Abnahme der Duration im europäischen Corporate Bond-Segment hat zwei Hauptgründe. Und beide haben eigentlich mit dem starken Zinsanstieg am Anleihemarkt zu tun. Also einerseits: Kommt es zu einem starken Anstieg von Zinssätzen, dann erhöht sich logischerweise auch die Couponrate von den emittierenden Anleihen. Und wie ich vorhin bereits erwähnt habe, rein mathematisch sinkt die Duration, wenn die Couponrate steigt. Das hat sich vollzogen innerhalb der vergangenen beiden Jahre.

Aber zudem gab es noch einen zweiten Grund. Der ist begründet im Verhalten vieler Emittenten dieser Unternehmensanleihen. Und die sind im Moment eben weniger gewillt, die hohen Zins- und Couponniveaus für lange Zeit festzuschreiben. Also vor beispielsweise zwei Jahren, als die Zinsen noch extrem niedrig waren, wurden am Primärmarkt oftmals Euro Investment Grade Anleihen mit sehr, sehr langer Laufzeit ausgegeben. 20 Jahre oder manchmal auch 30 Jahre. Weil die Emittenten eben diese sehr günstigen Finanzierungskosten für so lange wie möglich festschreiben wollten. Aber mit dem starken Anstieg der Zinsen wurde dieser Trend jedoch komplett gebrochen und die durchschnittliche Laufzeit neuer Anleihen und damit auch die Duration im Markt hat sich deutlich reduziert.

Christoph Seeger: Risiko und Rendite sind auch hier, wie bei allen Anlagen natürlich, die zwei Seiten der Medaille. Und der Anleihe-Markt steht jetzt 2023 besonders im Fokus. Du hast gerade beschrieben, dass sich das Zinsrisiko im Euro-Corporate-Markt verringert hat. Wie haben sich denn auf der anderen Seite die Renditen entwickelt?

Dr. Wolfgang Bauer: Also im Gegensatz zum Zinsrisiko ist die Rendite im Euro-Corporate-Universum in den vergangenen Jahren gestiegen und das wirklich deutlich. Also wenn wir uns wieder den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Bond Index anschauen, dann lag dessen Rendite Mitte 2021 noch bei ungefähr null. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Investments in Unternehmensanleihen mit Zins- und Kreditrisiko wurden für null Prozent Rendite gehandelt. Mittlerweile ist die Rendite aber auf über vier Prozent nach oben geschnellt und das ist ein Wert, den haben wir zuletzt 2011 gesehen.

Christoph Seeger: Wie ist dieser rasante Renditeanstieg zu erklären?

Dr. Wolfgang Bauer: Also ich denke, hier ist es wirklich hilfreich, sich zu überlegen, wie sich die Gesamtrendite einer Unternehmensanleihe und dementsprechend auch die Rendite am gesamten Euro Corporate Bond Markt zusammensetzt. Weil im Prinzip haben wir es hier mit zwei Komponenten zu tun. Auf der einen Seite dem Zinssatz und auf der anderen Seite dem Credit Spread. Also man kann sich das wie folgt vorstellen: Angenommen man wollte eine künstliche Unternehmensanleihe synthetisch herstellen. Dann könnte man also auf der einen Seite ein kreditrisikoloses Instrument, wie eine beispielsweise deutsche Staatsanleihe, heranziehen und dann eine Kreditrisikoprämie gewissermaßen daran tackern. Und die Rendite der Staatsanleihe, also der Zinssatz, deckt gewissermaßen das Zinsrisiko ab. Und die Kreditrisikoprämie, also der sogenannte Credit Spread, ist dann die zusätzliche Rendite, die Investoren verlangen, um für das gegenüber der Staatsanleihe höhere Kreditausfallrisiko des emittierenden Unternehmens adäquat kompensiert zu werden.

Und diese beiden Teilrenditen, also der Zinssatz und der Credit Spread, machen dann in Addition die Gesamtrendite einer Unternehmensanleihe aus. Und oftmals bewegen sich diese beiden Komponenten unabhängig voneinander und auch mitunter in unterschiedliche Richtungen. Also beispielsweise in Zeiten des wirtschaftlichen Booms kommt es oftmals zu einer Einengung der Credit Spreads, was auch Sinn ergibt, weil in einer starken Wirtschaft natürlich das Kreditausfallrisiko als geringer eingeschätzt wird und deswegen verlangen Investoren weniger Kreditrisikoaufschlagprämie. Gleichzeitig kommt es aber in diesen Phasen wirtschaftlichen Aufschwungs eben oftmals zu Zinsanhebungen, weil die Zentralbanken natürlich versuchen, den inflationären Tendenzen gegenzusteuern.

Christoph Seeger: Im Moment stehen wir ja vermutlich eher vor einer Rezession als vor einem wirtschaftlichen Aufschwung. Wie sieht es jetzt in dieser Situation konkret aus?

Dr. Wolfgang Bauer: Natürlich, wenn es zu einer Rezession kommt oder die Rezession vor der Tür steht, sind Zentralbanken oftmals geneigt, die Zinsen zu senken und dann eben die Wirtschaft zu stützen und auch gegebenenfalls eine Deflation vorzubauen. Daher in diesem Szenario sinken oftmals die Staatsanleihen-Renditen. Aber gleichzeitig in diesen wirtschaftlich schwierigeren Zeiten verlangen die Investoren eben höhere Credit Spreads und für die gestiegene Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen eben adäquat entschädigt zu werden. Also oftmals, wie gesagt, bewegen sich die Staatsanleihen-Renditen und die Credit Spreads in unterschiedliche Richtungen, je nachdem, wie das wirtschaftliche Umfeld sich gestaltet. Aber was die vergangenen zwei Jahre eben so besonders macht, ist, dass sich sowohl die Zinssätze als auch die Credit Spreads gleichzeitig erhöht haben. Also im Tandem sind die gewissermaßen beide nach oben marschiert. Und die Zentralbanken haben natürlich die Zinsen drastisch erhöht, um der Inflation Herr zu werden. Aber gleichzeitig weiteten sich auch die Credit Spreads aus, da einerseits die geopolitischen Risiken zugenommen haben und gleichzeitig natürlich auch die Sorgen vor einer nahenden Rezession anstehen. Und diese Aufwärtsbewegung in beiden Komponenten gleichzeitig, Zinsen und Spreads, die haben dann dazu geführt, dass die Gesamtrendite das Euro-Corporate-Bond-Markt so stark zugelegt hat.

Christoph Seeger: Das ist schon eine ungewöhnliche Situation auf dem Markt, oder?

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, absolut. Und natürlich für Investoren, die in den vergangenen beiden Jahren im Markt investiert waren, war es eine durchaus schmerzhafte Erfahrung. Wie gesagt, steigt die Rendite, sinkt der Preis. Wieder zurück zur Bond-Mathematik. Aber natürlich für Investoren, die jetzt darüber nachdenken oder sich mit dem Gedanken spielen, im Euro-Corporate-Markt zu investieren, ist es eine sehr interessante Möglichkeit. Weil die Rendite jetzt deutlich höher ist als das noch vor 1,5, 2 Jahren der Fall war. Wie ich ja bereits erwähnt habe, hat nicht nur die Rendite zugenommen, sondern auch das Zinsrisiko abgenommen. Also für eine höhere Rendite muss man weniger Zinsrisiko tragen, was denke ich schon wirklich eine sehr, sehr interessante Entwicklung für Investoren darstellt.

Christoph Seeger: Wolfgang, ich weiß, konkrete Anlageempfehlungen dürfen wir in diesem Podcast nicht geben, aber lass unsere Hörerinnen und Hörer doch bitte an deiner Brancheneinschätzung ein wenig teilhaben. Welche Sektoren sind gerade interessant und warum? Und auf der anderen Seite natürlich, welche Sektoren sind eher mit Vorsicht zu betrachten?

Dr. Wolfgang Bauer: Wenn man es ganz überspitzt formulieren wollte, könnte man sagen, dass es den einen Euro-Corpore-Bondmarkt als solchen im Moment eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es zweieinhalb Märkte sind. Ganz allgemein würde ich sagen, dass die Finanzanleihen mit einem relativ weiten Spread gehandelt werden. Das ist ein Teilmarkt. Der andere Teilmarkt wären dann die Industrieanleihen, die mit relativ engen Spreads bewertet werden. Und der Immobiliensektor macht im Moment sowieso komplett sein ganz eigenes Ding. Im Moment, würde ich sagen, finde ich die Bewertungen von Finanzanleihen im Allgemeinen relativ attraktiv, auch relativ attraktiver als die von Industrieanleihen. Im Bankensegment, obwohl wir uns natürlich hier von den Credit Spreads der Märzpanik doch wieder deutlich erholt haben, bieten hier immer noch gute Investmentmöglichkeiten. Nach wie vor sind Bewertungen attraktiv, auch gerade im Bereich von nachrangigen Tier-2-Anleihen. Und hier haben wir auch in den Portfolios oftmals Übergewichte aufgebaut.

Christoph Seeger: Und wie sieht das außerhalb des Finanzsektors aus?

Dr. Wolfgang Bauer: Also ich denke bei den Industrieanleihen wiederum ganz allgemein, hängt natürlich vom Einzelfall, aber wirklich ganz allgemein gesprochen, finden wir im Telekommunikationssektor, im Konsumgütersektor, also in den wirklich defensiveren Industriesektoren, finden wir es relativ schwierig äußerst enthusiastisch zu sein, was die Bewertungen betrifft, um es mal so zu formulieren. Die Credit Spreads haben sich einfach sehr stark eingeengt. Wir liegen zwar immer noch deutlich über den Niveaus von 2021, was die Spreads betrifft, völlig klar. Aber es sind auch die Rezessionssorgen, die haben deutlich zugenommen. Wir müssen immer das Risiko und den Ertrag in ein Verhältnis zueinandersetzen. Diese Risiko-Ertragsanalyse ist für mich im Industriebereich vom Euro-Corporate-Bondmarkt im Moment nicht wirklich überzeugend. Also haben wir in diesen Sektoren folgerichtig ein paar Positionen auch deutlich abgebaut. Und man muss auch sagen, dass diese Sektoren natürlich, und das spielt jetzt wieder ein bisschen mit rein, was wir in der vergangenen Episode diskutiert haben, über die Markteingriffe der EZB. Die EZB hat keine Bankanleihen gekauft, sondern hauptsächlich eben Industrieanleihen. Sprich, hier war der Einfluss der EZB am stärksten zu spüren. Jetzt zieht sich die EZB zurück. Die Ankaufprogramme wurden deutlich zurückgefahren, teilweise auch die Reinvestments zurückgefahren. Das heißt, diese Sektoren sind hier entsprechend stärker betroffen von dieser Kehrtwende der EZB in ihrer Geldpolitik.

Und ich denke, zum Immobiliensektor habe ich ja bereits auch erwähnt, dass der natürlich besonders stark im Vordergrund steht im Moment. Die Credit Spreads sind im Immobiliensektor deutlich höher als in allen anderen Sektoren und das ist natürlich einerseits verständlich und nicht ganz unberechtigt, dass der Sektor besonders sensibel auf steigende Zins-Niveaus reagiert. Ich habe es bereits erwähnt, steigende Zinsen wirken sich in der Regel drückend aus auf den Immobilienpreis. Andererseits sind die Refinanzierungskosten sind gestiegen. Also es gibt gute Gründe, dass die Credit Spreads im Immobiliensektor sich stark geweitet haben. Aber andererseits kommt mir diese Spread-Weitung in Bezug auf Immobilienanleihen doch teilweise etwas unverhältnismäßig vor. Und das bietet uns natürlich als Investoren attraktive Investmentchancen hier einzusteigen. Aber ich denke, es ist besonders wichtig im Immobiliensektor, generell natürlich, aber im Immobiliensektor besonders, hier eine hohe Diversifikation in den Portfolios zu fahren. Ich möchte keine zu große Exponierung haben in Bezug auf einzelne Emittenten des Sektors, weil einfach das Kreditrisiko doch relativ hoch ist und man es deswegen breit streuen muss.

Christoph Seeger: Das ist alles wirklich sehr aufschlussreich, Wolfgang. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt vielleicht zum Abschluss der heutigen Folge. Was macht M&G Investments so besonders? Was zeichnet euch denn aus, wenn es um die Expertise für die Anlage in Bonds geht?

Dr. Wolfgang Bauer: Also im institutionellen Portfolio Management Team bei M&G, dem ich ja angehöre, verfolgen wir wirklich einen klaren Bottom-Up-Ansatz. Also es geht uns wirklich nicht darum, große Makrowetten auf beispielsweise zukünftige Zins-Niveaus, Zentralbankenentscheidungen, die Inflationszahlen vom nächsten Monat zu treffen, das wäre für uns, unserer Meinung nach, kein wirklich nachhaltiger Ansatz. Wir sind schon fast makroagnostisch, würde ich sagen. Wir fokussieren uns im Gegenzug sehr stark auf die Kreditanalyse und dann die Portfoliokonstruktion. Dabei werden wir immer versuchen, kontrazyklisch vorzugehen. Wir versuchen dann das Kreditrisiko in unseren Portfolios zu erhöhen, wenn wir die am Markt gebotenen Risikoprämien, also die Credit Spreads, als attraktiv weit empfinden. Und wir werden dann versuchen, das Risiko wieder zurückzufahren, also beispielsweise durch das Verkaufen von riskanten Anleihen, wenn sich die Credit Spreads wieder eingeengt haben und wir deswegen diese Risikoprämie als nicht mehr ganz so attraktiv bewertet am Markt wahrnehmen. Und konzeptionell ist das natürlich ein sehr einfacher und unserer Meinung nach auch durchaus reproduzierbarer Ansatz. Aber in der praktischen Umsetzung gestaltet sich dieser oftmals als schwierig und er ist auch eben sehr ressourcenintensiv.

Christoph Seeger: Ihr braucht natürlich sehr, sehr viele Experten, Analysten, weil ihr euch so viele Unternehmen ganz genau anschauen müsst für euren Ansatz.

Dr. Wolfgang Bauer: Ja, absolut. Und ich habe es ja auch vorhin schon erwähnt. Wir sind eben in einer sehr, sehr guten Position bei M&G, diese interne Credit-Rating-Agentur zu haben. Auch bei uns im Büro. Diese sehr große Kreditanalyseabteilung und man muss sich das vorstellen, in unseren Portfolios halten wir oftmals mehrere hundert Positionen und um eben natürlich das Kreditrisiko möglichst breit zu streuen und man muss zu diesen ganzen Positionen und deren Anleihen natürlich auch entsprechende Meinungen haben. Und das geht eben nur mit einer wirklich großen, tiefen Kreditanalyseabteilung, die wir bei M&G zum Glück haben. Und was ich auch noch sagen wollte, es geht natürlich dann auch nur wirklich mit einem sehr, sehr gut ausgestatteten Trading Desk, weil die Unternehmensanleihe Märkte, was die Liquidität betrifft, sind natürlich nicht zu vergleichen mit Staatsanleihen oder beispielsweise den Derivaten. Hier, um Transaktionenkosten zu senken, braucht man wirklich top Trading Desks. Und das haben wir bei M&G eben auch.

Und dann schließlich neben diesen Ressourcen auf der Kreditanalyse-Abteilungsseite und dem Trading Desk kommt es natürlich dann auch auf die Portfolio-Management-Seite an. Und hier besteht unser Ansatz darin, eben bestenfalls sehr diszipliniert und geduldig vorzugehen. Weil sind die Risikoprämien am Markt, wie ich schon angesprochen habe, unserer Meinung nach relativ eng, relativ unattraktiv bewertet, dann müssen wir versuchen, wirklich Geduld walten zu lassen und auch temporär dann akzeptieren, dass die Rendite in den Portfolios etwas niedriger ausfällt. Das Verkehrteste, was wir in diesen Situationen machen könnten, wenn der Markt unattraktiv bewertet ist, ist dann das Risiko zu erhöhen, um die Rendite anzukurbeln. Das wäre unserer Meinung nach fatal. Hier müssen wir wirklich geduldig sein. Wir müssen im Falle eines Abverkaufs Handlungsspielraum haben, um dann eben zuschlagen zu können und die Anleihen zu sehr viel günstigeren Konditionen auch kaufen zu können. Wenn sich dann allerdings der Markt wieder beruhigt und die Credit Spreads sich einengen, dann müssen wir versuchen, sehr diszipliniert zu sein und auch rigoros Risikopositionen abzubauen. Und ich denke, diese Kombination, also aus diesen vielen Ressourcen, ich sage es nochmal auf der Kredit-Analyse-Seite, Trading Desk und auch auf Portfolio-Management-Seite und dann zusätzlich dieser geduldige, disziplinierte Investmentprozess, das macht uns besonders. Das ist wirklich unser Unique Selling Point bei M&G.

Christoph Seeger: Das ist wirklich ein schönes Schlusswort für diese Folge. Vielen, vielen Dank für die spannenden Insights heute, Wolfgang. Ich habe viel dazugelernt und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. In der nächsten Folge sprechen wir beide uns wieder, dann sprechen wir über Bonds und es geht um Anleihen aus Emerging Markets in dieser Folge. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid alle wieder mit dabei, abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt und dir Wolfgang, alles Gute bis dahin. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.

Dr. Wolfgang Bauer: Vielen Dank Christoph, bis zum nächsten Mal.

