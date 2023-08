Frauen & Geld Podcast | Folge 16 Zwischen Selbstverwirklichung und Steuern – Influencerin Jules spricht Klartext

Influencer:innen und Content Creator:innen bilden seit einigen Jahren eine neue Berufsart. Jules hat als Schoenwild eine knapp 100.000 Menschen starke Community, setzt sich vor allem als Aktivistin für die Sichtbarkeit von Plus-Size-Themen ein und nimmt uns mit in ihre Gedankenwelt.

Anissa: Als was beschreibst du dich beruflich eigentlich selbst? Ich finde, du hast so viel Titel und so viele Berufe, die du vereinst.

Jules: Also auf Dating-Plattformen würde ich sagen, ich mache irgendwas im Marketing. Content Creation sage ich sonst auch. Kommt ein bisschen darauf an, mit wem man spricht und wie. Aber ich habe eine ganz lange Liste an Sachen, die ich schon gemacht habe und bin froh, dass ich da aus allen Bereichen ein bisschen was ziehen kann. Also die Ausbildung gemacht habe ich auf bei JungvonMatt im Bereich Kreativ Konzeption. Deswegen kann ich auch kreativ Konzepterin sagen. Ich finde, das umfasst glaube ich auch so vieles, was man so am Ende macht.

Anissa: Ja, stimmt. Wie bist du denn in dieser Situation gelandet? Also kannst du den Weg so ein bisschen erklären?

Jules: Ich wusste schon ganz früh, dass ich was machen will, was ich liebe, was ich fühle. Mittlerweile weiß ich, dass es sehr ADHS-getrieben, weil da das Dopamin ist und da muss ich was machen, was mir unbedingt Spaß bringt, weil sonst kann ich mich dafür nicht begeistern und dann habe ich körperlichen Schmerz, wenn ich was machen muss, was mir gar nicht Spaß macht – wie Steuern zum Beispiel – dann habe ich wirklich körperliche Schmerzen und ich kriege mich da nur ganz schwer zu. Das weiß ich jetzt, nach ganz vielen Jahren Recherche. Aber dazu gekommen, zu diesem Weg bin ich mit 14. Da wollte ich schon bei der Zeitung arbeiten. Ich wollte Journalistin werden, habe mal in den Ferien ein freiwilliges Praktikum gemacht und gesagt: Gib mir Aufgaben, ich möchte was machen. Da habe ich sogar direkt einen Nebenjob bekommen, im Kino-Ressort und durfte dann kleine Mini Kino Artikel schreiben und das hat mich inspiriert immer weiterzumachen. Da habe ich mir alles angeguckt und dann war ich beim Nachtjournal im Bereich Fernsehen, dann war ich noch beim Radio. Da war ich, glaube ich drei Jahre lang freie Reporterin. Das hat ultra viel Spaß gemacht.

Herzensthemen sichtbar machen

Und irgendwann habe ich aber gemerkt: Ich will mehr. Dann habe ich mich informiert, was ich machen könnte, ob ich Moderatorin werden könnte. Ich wollte immer Sichtbarkeit, dass Themen gesehen werden. Ich konnte damals nicht das benennen, was ich heute benennen kann. Aber ich habe gemerkt, dass in den Redaktionsstrukturen die Platzierung von Themen, die mir wichtig waren, fast unmöglich. Da hab‘ ich gesagt: Kurvige Frauen kriegen gar keine Kleidung zum Anziehen, das muss doch mal gesagt werden. Das kann doch gar nicht sein, das ist voll das Riesenthema. ‚Ne das interessiert hier keinen.‘ Und dann habe ich aber gemerkt: Ich möchte, dass die Sachen Gehör finden, dass sie gesagt werden können. Und dann habe ich mich versucht, als Moderatorin zu bewerben, bin zu einer Messe gegangen. Da wurde mir gesagt: Du mit deiner Kleidergröße 42, das wird nichts. Da kannst du dir das Geld sparen für die Ausbildung, lass das lieber. Ich habe immer bisher alle Grenzen und Hürden genommen, aber das hat mir so einen Dämpfer gegeben.

Und dann habe ich gedacht: Okay, dann machst du erstmal was anderes und gehst noch mal in die Richtung Journalismus. Und dann habe ich Germanistik und Geschichte studiert und parallel gegen Ende den Blog gestartet – Schönwild. Das ist jetzt schon über zehn, elf Jahre her. Irgendwann habe ich gemerkt, ich habe noch so eine kreative, sehr unausgelebte Seite in mir. Dann bin ich nach Hamburg und habe dann da noch mal bei JungvonMatt Kreativ Konzeption die Ausbildung gemacht. Danach habe ich gedacht: Komm, jetzt ist es der Zeitpunkt gekommen, dass du dich einfach in die Selbstständigkeit stürzt, weil nach so einer Ausbildung ist es halt so, entweder du gehst jetzt diesen „sicheren Weg“ und gehst in dieses festes Gehalt und da habe ich gesagt: Jetzt gehe ich den Weg in die Selbstständigkeit und gebe Vollgas. Und ja, das hat sich gelohnt. Ich bin bis heute selbstständig.

Anissa: Und wie hat sich das damals angefühlt?

Jules: Gruselig. Ich habe eine Freundin, die sich auch gerade selbstständig macht und ich fühl alles noch mal so nach, was sie durchlebt. Man wacht morgens auf. Schaffe ich das? Was ist, wenn sich keiner bei mir meldet? Wenn ich keine Kundschaft bekomme? Und was mir damals sehr geholfen hat, ist ein Bekannter. Wir saßen am Tisch und er hat auf die Tischplatte geklopft: Julia, in Deutschland, wirst du nicht tiefer fallen als bis zu dieser Tischplatte. Wir haben das soziale Netz, dir kann nichts passieren und es hat irgendwie klick gemacht – dieser typische Click Moment. Und dann wusste ich: Okay, ab jetzt klammer ich diese Angst aus. Denn es ist so irrational. Was dann natürlich auch ganz viel mitgeschwungen hat, ist diese Scham. Man möchte niemals auf Hilfe von anderen angewiesen sein. Aber ich wusste: Okay, wir leben in diesem Land, also mach das jetzt so und geh jetzt voran und das hat mir echt Flügel gegeben, dann bin ich los und ja, hat super gut geklappt.

Einen Impact auf die Community haben

Anissa: Und kannst du noch mal erzählen, wann dieser Social Media Aspekt dazu kam? Wenn es erst mal der Blog war? Weil ich meine, allein deine riesen Community straft ja alle total ab, die vorher gesagt haben, es gibt keine Aufmerksamkeit oder Relevanz für diese Themen. Also was ich immer sehe, was du für Feedback bekommst und wie du Menschen bewegst. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du diese Arbeit machst.

Jules: Danke, das ist sehr lieb. Tatsächlich direkt parallel zum Blog. Instagram war damals noch ein Hobby. Da gab es in diesem Bereich kein Geld, also wenig Sichtbarkeit. Auch da wieder: Scham war ein sehr großes Thema. Ich hatte mit mir, mit meinem Körper noch sehr viel selbst zu kämpfen, habe am liebsten nur Porträts von mir gezeigt. Gar nicht meinen Körper und wusste aber trotzdem: Da sind Themen, die müssen irgendwie sichtbargemacht werden, und irgendwie werde ich das nach und nach machen und bin dann losgegangen. Social Media hat sich dann auf dem Weg dahin immer weiterentwickelt. Aber am Anfang, als ich da noch in der Agentur war, wurde es immer belächelt: So ein kleiner Blog – also nicht von allen. Aber es gibt natürlich ein paar, die das belächeln. Es gab auch viele, die schon da gesagt haben, so krass, ich würde mich das gar nicht trauen, voll mutig. Ich finde es richtig cool, was du machst. Also da gibt es immer gemischtes Feedback, aber ich habe mich darauf konzentriert, auf das Positive zu hören, weil auch dieses direkte Feedback aus der Community war wirklich immer bis heute sehr kraftgebend.

Letztens in Berlin, das war so krass, da musste ich mit so einem E-Scooter ganz schnell zum Ziel und dann ist neben mir eine Person stehen geblieben und hat richtig Augen und Mund aufgerissen. Da bin ich kurz stehengeblieben. Und sie so: Hallo, ich folge dir schon so lange. Danke für deine Arbeit. Wegen dir trage ich jetzt heute dieses coole Outfit. Sie sah richtig top gestylt aus. Und sie fährt jetzt zum Bewerbungsgespräch. Da habe ich erst mal angefangen zu weinen. Das hat mich so berührt. Diese Arbeit, die man ja doch im stillen Kämmerlein von zu Hause aus macht, dass das dann so ein Effekt hat, irgendwo in Berlin. Das ist einfach krass berührend.

Mit einem Businessplan Finanzen planen

Anissa: Das ist ja was anderes, wenn man das mal so im Real Life Face to Face von jemandem hört, als wenn man das liest, kann ich mir vorstellen. Hattest du mal so was wie einen Businessplan? Hast du mal richtig was durchgerechnet, als du dich selbstständig gemacht hast?

Jules: Voll. Ich war damals noch ganz doll in dieser Startup-Szene. Da wollte ich immer Fuß fassen, weil meine Idee war, ein Business zu gründen. Das wollte ich unbedingt auch hier, als ich in Hamburg angekommen bin, ich glaube 2013/14. Da hab‘ ich immer diese Startup Weekends mitorganisiert und gemacht und da wusste ich schon: Ja, Zahlen sind wichtig. Und genau da habe ich dann schon ausgerechnet, was müsste ich so am Tag verdienen, damit sich das irgendwie alles rechnet. Und habe ich mir auf jeden Fall auch einen geschrieben.

Anissa: Das ist ja immer die Frage, ob man sich daran hält.

Jules: Das ist es. Am Ende kommt eh vieles anders, aber es ist schon gut, dass man sich da so ein bisschen reinarbeitet. Ich habe immer geguckt, dass ich alle Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt kriegen konnte, wie so ein kleiner Schwamm aufsauge.

Anissa: Klingt aber so, als hättest du auch eher ein finanzielles Sicherheitsbedürfnis.

Jules: Ja, schon. Ich bin ohne riesigen Reichtum groß geworden. Ich konnte damals schon sehr gut mit sehr wenig Geld auskommen. Deswegen war das für mich schon so, aber ich wollte immer diese Freiheit haben zu wissen, ich muss mir da nicht so einen großen Kopf drum machen.

Anissa: Hast du dich irgendwie noch anders finanziell vorbereitet auf den Schritt? Bist du so jemand, die sagt: Ich leg mich erst mal so Notgroschen zur Seite.

Jules: Da kann ich eine sehr spannende Geschichte erzählen. Ich kann gar nicht glauben, dass sie wirklich so passiert ist. Und zwar war das so, dass ich in Hamburg angekommen bin mit ich glaube 1.000 €, also wirklich nicht viel. Und dann war das so, dass ich bei ganz vielen Gewinnspielen und Contests mitgemacht habe. Aber so Kreativ-Wettbewerbe. Ich habe wirklich die Sachen gewonnen, die ich brauchte – zum Beispiel ein MacBook. Dann war da eine Sache bei: Ich habe einfach mal ein Auto gewonnen. Und das war wirklich durch ein kreatives Video. Man sollte denen beweisen, warum man das gewinnen soll, und dann habe ich das gemacht und da habe ich dieses Auto gewonnen. Das mich nachts schlafen lassen, denn auf einmal hatte ich so einen Wert da. Das hat mir auch gezeigt, Julia, du gehst diesen richtigen Weg hier gerade. Das war so ein Wink des Schicksals. Und das war für mich so: Du bist gerade auf dem richtigen Pfad, deswegen mach dir gar nicht weiter Sorgen, sondern geh einfach weiter. Da habe ich immer bei vielen mitgemacht und konnte die wirklich immer überzeugen, was mir auch gezeigt hat: In der Kreativbranche scheinst du nicht ganz falsch zu sein, wenn du die Leute mit deiner Arbeit überzeugen kannst. Das hat voll Spaß gemacht. Das war wie so ein spannendes Hobby.

„Einen Weg finden, Sachen möglich zu machen“

Anissa: Hast du Tipps für andere Menschen, die vielleicht auch sagen: Ich habe Bock, in die Selbstständigkeit zu gehen und finanziell fühlt sich das so ein bisschen unsicher an, welche Gedanken man sich da am Anfang mal machen sollte.

Jules: Wirklich auch dieses mit dem Tisch. Also das hat mir sehr geholfen. Wir haben in Deutschland ein sicheres Netz und es gibt auch gute Fördermöglichkeiten, Hilfsangebote. Die sind aufwendig, also man muss sich reinarbeiten, aber es gibt da schon Möglichkeiten, Förderung zu bekommen. Das finde ich spannend. Und wirklich los starten. Und der Weg wird sich dann im besten Fall fügen.

Anissa: Und es ist ja auch wirklich nicht verkehrt, wie du es gemacht hast. Einfach mal ausrechnen, was muss ich eigentlich pro Tag verdienen oder pro Woche?

Jules: Wobei, das kann an sich sehr viel Angst einflößen. Also wenn ich jetzt so durchrechne, was ich heute wahrscheinlich so bräuchte… Dass hätte ich vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich das mal verdiene. Ich glaube, wichtig ist da auch einfach mal loszugehen. Nicht alles zerdenken, sondern Wege zu finden, Sachen möglich zu machen. Auch wenn sich das blöd anfühlt, aber wirklich sich immer wieder vor Augen halten, vielleicht auch ein Visionboard basteln, wo man schon seine Ziele erreicht hat. Ich glaube, das kann auch helfen.

Für sich uns alle anderen Frauen einstehen

Anissa: Und auch dieses: Wege aufmachen. Türen öffnen ist gefühlt schon fast eine Kernkompetenz dieses Berufs, oder? Also dass man Lösungen oder neue Wege sieht, die vorher andere Unternehmen noch nicht gesehen haben, weil ja ihr als digitale Creatorinnen Vorreiterin seid und neue Wege…

Jules: Gerade in der Plus-Size-Branche. Also mein Hashtag ist #JulesBreaksRules. Wenn du als kurvige Frau in dieser Gesellschaft groß wirst, dann ist es wirklich so: Du darfst das nicht, du darfst bitte keine Streifen tragen und das ist jetzt nur das Optische. Aber wir kennen es eh als Frauen. Also wer den Barbiefilm noch nicht gesehen hat, bitte geht rein. Es gibt einen Monolog, der bringt mich jedes Mal zum Weinen, weil ich den so fühle: Du bist einfach nie genug, egal was du machst, wer du bist. Und das ist halt das Wichtige, dass man da diese Regeln bricht und für sich eigene neue aufstellt und diesen Weg weitergeht. Wie gesagt, als kurvige Frau Du darfst das nicht tragen, das nicht tragen, das nicht tragen.

Also Plus-Size-Fashion war immer so mein Steckenpferd, am Anfang auf jeden Fall und da konnte ich einfach ganz viele Frauen inspirieren. Ich will nicht sagen mutiger zu sein, weil ich das schlimm finde, weil am Ende eine dicke Frau trägt, was eine schlanke Frau trägt, warum ist sie dann mutig? Sondern einfach, weil wir die Sehgewohnheiten nicht haben. Aber da war es schon so, dass man auch mal sich im Bikini gezeigt hat, dass man ein Kleid getragen hat, nen Rock. Weil mir immer gesagt wurde, das kannst du nicht tragen mit den Beinen, du siehst so und so aus. Und dann aber mit den Jahren das Selbstbewusstsein aufzubauen und nicht nur für mich, sondern für all die anderen Frauen, die auch strugglen und das sind nicht nur dicke Frauen. Wie gesagt, wir sind alle so gebrainwash, dass wir nie okay sind und das ist so wichtig und so wertvoll, dass ich das mitgeben kann, dass die nächsten Generationen anders aufwachsen dürfen. Das ist wirklich wichtig. Und genau das ist auf jeden Fall dann dieses #JulesBreakRules. Und da musste ich wirklich ganz viele Türen aufstoßen oder Firmen wirklich bewusst machen: Hey, produziert bitte größer. 60 % der Frauen tragen eine Kleidergröße 40 oder 42 oder mehr. Das ist die Mehrheit. Und wo enden die Kollektionen im stationären Einzelhandel? Genau da, wo der meiste Bedarf ist. Die dürfen dann Onlineshoppen. Wurde in den letzten Jahren wieder von großen Marken gemacht: Ja, viel Spaß beim Onlineshoppen. Da war dann so ein kleines Schild im Laden: Ihr findet eure Styles jetzt nur noch online. Das fühlt sich gar nicht schön an und ist so ein unsichtbar machen, weil dann geht man nicht mehr in die Innenstadt. Dann findest du da einfach gar nicht mehr statt als kurvige Frau und das ist halt traurig.

