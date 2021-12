Vermögensverwalter Guido vom Schemm Zykliker – ist das die ersehnte Einstiegschance?

In der Corona-Krise rauschten die Aktienkurse zunächst gen Süden, zwischenzeitlich erholten sich viele Titel wieder. Zyklische Aktien, also Papiere konjunkturabhängiger Unternehmen, haben bislang jedoch nur moderat aufgeholt. Ob die Zeit reif für einen Einstieg ist, beantwortet Guido vom Schemm, Chef des Vermögensverwalters GVS Financial Solutions.