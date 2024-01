Expedition Investment Podcast | Folge 9 Ein Coin, sie alle zu knechten! 1.0

Was macht Jerrit denn da auf dem Mond? Und was hat dieser Besuch mit Satoshi Nakamoto zu tun? Im ersten Teil dieser Doppelfolge dreht sich alles um das Thema Kryptowährungen und die grundsätzliche Funktionsweise von Bitcoins als dezentrales Geld.

Podcast-Host Jerrit Schmidtke kommt während seiner Expedition durch den Finanz-Dschungel viel rum. Aber wer hätte gedacht, dass er in dieser Folge auf dem Mond landen wird? So weit draußen im All sieht sich Jerrit mit einigen Fragen konfrontiert. Zum Beispiel: Wie ist das eigentlich entstanden, dieses digitale Geld?

Von den Anfängen des Internets, über Cypherpunks bis hin zu dem berühmten Whitepaper von Nakamoto. Wie ist es eigentlich zu einer dezentralen und digitalen Geldanlage gekommen? Wer war dafür verantwortlich und wie sieht der Kryptowährungs-Markt heute aus?

Auf der Suche nach Antworten, bekommt Jerrit in dieser Folge kompetente Unterstützung von:

Ijoma Mangold ist Feuilletonist bei der Wochenzeitung Die Zeit und bekannt für seine tiefgründigen Analysen und Kommentare. Als erfahrener Literaturkritiker und Kulturkorrespondent aus Berlin, bringt er seine umfassende Expertise in den Feuilleton-Bereich ein. Neben seiner journalistischen Tätigkeit ist Mangold auch als Buchautor und leidenschaftlicher Podcaster aktiv. Er co-moderiert den Podcast Die sogenannte Gegenwart, den er im Wechsel mit seinen Kolleg:innen Nina Pauer und Lars Weißbrot führt. In diesem Podcast, beleuchtet Mangold aktuelle Phänomene aus mentalitätskritischen, politischen und soziologischen Perspektiven, stets mit dem Ziel, einen überraschenden und innovativen Blickwinkel zu bieten.

Elisa Albrecht ist eine Pionierin in der Krypto-Welt und die Gründerin von FemmeKapital, einem Unternehmen, das sich auf die Aufklärung und Beratung im Bereich Blockchain und Kryptowährungen spezialisiert hat. Mit einer zehnjährigen Erfahrung in der Krypto-Branche setzt sie sich dafür ein, sowohl die Chancen als auch die Risiken dieser Investmentmöglichkeiten transparent zu machen. Ihr Ziel? Insbesondere Frauen für diesen Sektor zu begeistern! Vor allem aber betont Elisa immer wieder die Wichtigkeit gut informierter Entscheidungen im Krypto-Investment – schließlich handelt es sich hierbei nicht um ein Glücksspiel!

Ihr wollt mehr? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge.

