Expedition Interview Podcast | Folge 24 Jerrit Schmidtke im Interview mit Elisa Albrecht

Wie funktioniert eine Blockchain? Sind Kryptos nachhaltig? Braucht es zukünftig überhaupt noch Banken? Diese und weitere Fragen stellt Podcast-Host Jerrit Schmidtke der Expertin Elisa Albrecht im Interview.

Elisa Albrecht ist studierte Ethnologin und Krypto-Expertin. Mit ihrer Plattform FemmeCapital bietet sie Workshops und Kurse für Frauen zum Thema Blockchain und Kryptowährungen an.

Elisa Albrecht erklärt, wie Bitcoin und Blockchain funktionieren und sie erzählt von den Anfängen des Bitcoins mit dem berühmten Whitepaper von Satoshi Nakamoto. Wie Kryptos energieeffizienter und damit nachhaltiger werden können und natürlich auf welche Weise sie das für Währungseinheiten so notwendige Vertrauen schaffen, hört ihr in dieser Folge von Expedition Interview.

Die Key-Takeaways:

Ein Wallet ist ein digitales Portemonnaie, indem man seine Assets (z.B. Bitcoin) aufbewahrt. Dort liegen sie dezentral und nur man selbst kann auf sie zugreifen. Das bedeutet aber auch, wenn mal ein Fehler passiert, gibt es keinen Ansprechpartner, der helfen kann.

Für den Anfang empfiehlt Elisa Albrecht mit wenig Geld zu starten und eher auf die großen Krypto-Assets zu setzten.

Ein verbesserungswürdiges Thema für Elisa Albrecht ist die Usability von Krypto, um Krypto auch wirklich für alle Menschen nutzbar zu machen.

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

