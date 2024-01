30.01.2024

Expedition Interview Podcast | Folge 23 Jerrit Schmidtke im Interview mit Ijoma Mangold

Wer ist der geheimnisvolle Satoshi Nakamoto und was hat es mit seinem Whitepaper zum dezentralen Geld auf sich? Was sind die Vorteile von Bitcoin – und gibt es auch Gefahren? In diesem Interview tauchen Podcast-Host Jerrit Schmidtke und Gast Ijoma Mangold tief ein in die Welt der Kryptowährungen.

Ijoma Mangold ist Literaturkritiker, Autor und Kulturkorrespondent der ZEIT und zusammen mit Lars Weisbrod und Nina Pauer Co-Moderator des ZEIT-Podcasts "Die sogenannte Gegenwart".

Für sein aktuelles Buch "Die orange Pille: Warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist" hat sich Ijoma Mangold intensiv mit dem Thema Bitcoin beschäftigt. Im Gespräch mit Podcast-Gastgeber Jerrit Schmidtke erläutert Ijoma Mangold seine Faszination für das Thema und die grundsätzliche Funktionsweise von Bitcoin als dezentrales Geld. Die Key-Takeaways: Ijoma Mangold erklärt den Grundgedanken von digitaler Knappheit: “Das Internet ist eine Kopiermaschine. Das hat einen großen Vorteil in Bezug auf Wissen. Wissen liebt es kopiert zu werden, denn es verliert nicht an Wert. Ganz im Gegenteil: Je mehr Wissen geteilt wird, desto produktive ist es. Hingegen gibt es einen anderen Bereich, in dem wir kein Überfluss wollen, sondern Knappheit: das ist das Geld. Jede Wertanlage verliert an Geld, wenn sie vervielfältigt wird.”

Satoshi Nakamoto veröffentlichte zum Höhepunkt der Finanzkrise 2007/2008 ein sogenanntes Whitepaper, also ein Konzeptpapier. Dieses versprach ein dezentrales Geld, das ohne zentrale Instanz funktionieren sollte. Dieses Whitepaper bildet heute die Grundlage für Bitcoin, Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie. Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier! Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

