Expedition Investment Podcast | Folge 10 Ein Coin, sie alle zu knechten! 2.0

In etwa 117 Jahren soll der letzte Bitcoin geschürft werden! Ja, richtig gehört. Es wird nämlich maximal nur 21 Millionen Bitcoin geben – ein eingebauter Inflationsschutz also. Satoshi Nakamoto hat seine 1,1 Millionen Bitcoin seit 2011 nicht mehr bewegt und ist quasi von der Bildfläche verschwunden. Aber wer hat eigentlich die Kontrolle und stellt sicher, dass die Tausenden von Transaktionen reibungslos abgewickelt werden?

Im zweiten Teil dieser Doppelfolge setzt Podcast-Host Jerrit Schmidtke seine Expedition durch den Cyberspace der Finanzen fort. Über Kryptowährungen hat er bereits im ersten Teil viel gelernt. Aber was unterscheidet den Bitcoin eigentlich von der Blockchain?

Die Faszination für das Thema geht weiter! Dass man bei einer Geiselnahme das Lösegeld besser nicht in Bitcoin verlangt, dazu rät Elisa Albrecht in dieser Folge. Schließlich können die Transaktionen bis in alle Ewigkeit nachverfolgt werden. Über energieeffizientere und nachhaltigere Kryptos bis hin zu den Chancen und Möglichkeiten von Kryptowährungen entschlüsselt Jerrit die Faszination für dieses Thema. Aber können wir einer digitalen Währungseinheit überhaupt vertrauen?

Auf der Suche nach Antworten, bekommt Jerrit in dieser Folge kompetente Unterstützung von:

Dr. Ulli Spankowski ist Chief Digital Officer der Börse Stuttgart und prägt maßgeblich die digitale Zukunft des Finanzmarktes. Als Mitgründer der Bison App, die unter dem Dach der Börse Stuttgart operiert, hat er eine Plattform geschaffen, die den Handel mit Kryptowährungen vereinfacht und einem breiten Publikum zugänglich macht.

Sein akademischer Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften, gekrönt durch eine Promotion im Bereich Markt-Mikrostruktur-Theorie (im Kern im Börsenhandel), spiegelt seine tiefe Leidenschaft für Finanzmärkte und Trading wider. Schon früh fasziniert von den Finanzmärkten, gründete er 2013 die Super Labs GmbH, die sich auf Handelssysteme, künstliche Intelligenz und Kryptowährungen spezialisierte. Nach dem Verkauf dieser Firma konzentrierte er sich auf die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle, insbesondere im Bereich Blockchain und digitaler Assets.

Ijoma Mangold war schon im ersten Teil dieser Doppelfolge zu hören. Der Literaturkritiker, Autor und Kulturkorrespondent der ZEIT hat sich für sein aktuelles Buch, Die orange Pille: Warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist, intensiv mit dem Thema Bitcoin beschäftigt.

Auch Elisa Albrecht haben wir im ersten Teil dieser Folge schon gehört. Die studierte Ethnologin und Krypto-Expertin bietet mit ihrer Plattform FemmeCapital Workshops und Kurse für Frauen zum Thema Blockchain und Kryptowährungen an.

Ihr wollt mehr? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge.

