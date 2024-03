Weltfrauentag Geld und Karriere – die besten Finanztipps von Frauen für Frauen

Am Weltfrauentag zeigt sich: Auch wenn sich in den vergangenen Jahren viel getan hat, ist es bis zur echten Gleichberechtigung, gerade beim Thema Finanzen, noch ein weiter Weg. Wir haben uns deshalb unter erfolgreichen Frauen aus der Branche umgehört und sie nach Finanztipps gefragt.

Finanzbloggerin Celine Nadolny von „Book of Finance“

© Celine Nadolny

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich)

Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich)

Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“! Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach.

„Macht konstantes Lernen und Wachsen zu einer Tugend, die euch Freude bereitet. Bildet euch weiter, entdeckt Neues und wagt euch auch an Themenbereiche heran, die vermeintlich zu komplex oder trocken sind. Jeder hat mal klein angefangen und es gibt nichts, dass wir Frauen nicht schaffen können.“

Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen beträgt 18 Prozent

Am 8. März findet jedes Jahr der Weltfrauentag statt, um die Errungenschaften von Frauen auf der ganzen Welt zu würdigen und auf die fortbestehenden Ungleichheiten aufmerksam zu machen. Und seien wir mal ehrlich: Die Unterschiede sind gerade, wenn es um das Thema „Geld“ geht, in vielen Fällen enorm.

Das wird vor allem am Equal Pay Day, am 6. März, deutlich. Seit Jahresbeginn haben Frauen bis zu diesem Tag im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen umsonst gearbeitet.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Noch immer arbeiten Frauen fast dreimal so häufig in Teilzeit wie Männer, da sie meistens den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen. Diese Diskrepanz bei der Arbeitszeit ist mitverantwortlich für den Gender Pay Gap in Höhe von knapp 18 Prozent.

Damit diese Diskrepanz der Vergangenheit angehört, muss sich gesellschaftlich und politisch noch einiges bewegen. Frauen können aber auch selbst etwas an ihrer finanziellen Situation verbessern, wenn sie sich mit den Themen Investieren und Altersvorsorge beschäftigen.

Das Finanzbildungs-Fintech Moneten hat anlässlich des Weltfrauentags eine Umfrage mit 318 Frauen und non-binären Personen durchgeführt, um mehr über die Gründe zu erfahren, die Frauen beim Investieren im Weg stehen.

Die folgenden Gründe hindern Frauen laut der Moneten-Studie am Investieren

Für 86 Prozent ist finanzielle Autonomie wichtig, aber nur die Hälfte fühlt sich finanziell unabhängig.

Bei langfristigen Finanzentscheidungen sinkt das finanzielle Selbstbewusstsein. Frauen fühlen

sich unsicherer, entsprechende Entscheidungen zu treffen.

sich unsicherer, entsprechende Entscheidungen zu treffen. 50 Prozent der Frauen, die investieren, fühlen sich dabei teilweise oder gänzlich unsicher.

Hauptgründe, warum Frauen nicht investieren, sind fehlendes Wissen (60 Prozent), zu wenig Geld (52 Prozent) und die Angst vor falschen Entscheidungen (42 Prozent).

Knapp ein Fünftel hatte bereits ein negatives Beratungserlebnis.

Um Frauen mehr Mut zu machen, sich an das oft sperrige und trockene Thema Finanzen heranzuwagen, haben wir Finanzexpertinnen um ihre Tipps gebeten. Die Tipps der Expertinnen aus unterschiedlichen Branchen findest du in der folgenden Bildergalerie.