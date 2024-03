Kryptos für Einsteiger So funktioniert das Bitcoin-Halving – und diesen Einfluss hat es auf den Kurs

Um den 21. April dieses Jahres soll das Bitcoin-Halving stattfinden. Du hörst Halving und liest, dass der Bitcoinkurs danach so richtig durch die Decke gehen könnte und denkst nur: What!?! Wir erklären dir, was es mit dem Halving auf sich hat und warum der Preis danach steil gehen könnte – oder auch nicht.

© Barbara Bocks, Collage mit Canva KI

Nachdem der Bitcoin-Kurs am 13. März 2024 am 19. März 2024 ein neues Allzeithoch von 73.000 US-Dollar erreichte, sank er am 19. März 2024 nach einer monatelangen Rekordjagd wieder auf knapp 62.000 US-Dollar. Für einige Anleger mag das traurig sein, aber dennoch – auf Jahressicht ist die größte Kryptowährung bis Mitte März 2024 um 130 Prozent gestiegen.

Wie es mit dem Kurs in den kommenden Monaten weitergeht, bleibt spannend. Vor allem da in knapp 30 Tagen wieder ein großes Event für den Bitcoin ansteht, das sogenannte Bitcoin-Halving, das um den 21. April erwartet wird.

​​​Was passiert mit dem Bitcoin-Kurs rund um das Halving?

Das Bitcoin Halving hat direkte Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt. Es beeinflusst den Preis von Bitcoin sowie die Marktvolatilität, schreibt Daniel Wenz, Co-Gründer von Bitcoin2go in seinem Gastbeitrag für das Investment. Das Halving hat meistens einen langfristigen Preisanstieg zur Folge, der sowohl durch Spekulation als auch durch echte Angebotsverknappung angetrieben wird, erklärt Wenz.

Kurzfristig schwanken die Kurse meist stärker. Diese Volatilität zeigt auch die folgende Tabelle mit den Bitcoinkursen 30 Tagen vor den vergangenen Halvings und danach:

Zeitpunkt Bitcoin-Kurs 30 Tage vor Halving Bitcoin-Kurs beim Halving Bitcoin-Kurs 30 Tage nach dem Halving Erstes Halving 2012 10,26 12,35 13,42 Zweites Halving 2016 574,63 650,96 587,80 Drittes Halving 2020 6.843,96 8.618,48 9.314,15

Die prozentuale Entwicklung des Bitcoin-Kurses im Überblick:

Zeitpunkt bis zum Halving

(30 Tage) ab dem Halving

(30 Tage) Erstes Halving 2012 16,92 8,66 Zweites Halving 2016 11,73 -9,70 Drittes Halving 2020 20,59 8,07

Quelle: eigene Berechnungen mit Daten von statmuse.com/money/, Stand: 19. März 2024

Die erste Tabelle enthält die Schlusskurse des Bitcoins in US-Dollar, einen Monat vor den Halvings und einen Monat danach; die untere zeigt, wie sich der Bitcoin-Kurs jeweils 30 Tage bis zum Halving und in den 30 Tagen nach dem Halving entwickelt hat.

Die untere Tabelle liest sich so: Beim ersten Halving lag der Bitcoin-Kurs beim Halving 16,92 Prozent über dem Kurs einen Monat zuvor. In dem Monat nach dem Halving ist der Bitcoin-Kurs um 8,66 Prozent nach oben geklettert.

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Bisher hat das Bitcoin-Halving dreimal stattgefunden. Eine einheitliche Entwicklung lässt sich bei den bisherigen Halvings in einem 30-Tage-Zeitraum davor und danach aus der Tabelle nicht erkennen. 30 Tage sind allerdings auch ein sehr kurzer Zeitraum.

Bitcoin-Kurs stieg bisher langfristig nach Halvings an

Anders als in dem 30-Tage-Zeitraum sieht es aus, wenn man sich die Preisentwicklung des Bitcoin-Kurses 150 Tage nach dem Halving anschaut. Bei allen drei Halving-Terminen ist der Kurs danach angestiegen.

Erstes Halving am 28. November 2012: Am Tag des Halvings lag der Bitcoin-Kurs bei etwa 12,35 US-Dollar . In den Monaten nach dem Halving stieg der Kurs in den Monaten nach dem Halving signifikant an und lag 150 Tage später bei etwa 127 US-Dollar ​​​​.

Am Tag des Halvings lag der Bitcoin-Kurs bei etwa . In den Monaten nach dem Halving stieg der Kurs in den Monaten nach dem Halving signifikant an und lag ​​​​. Zweites Halving am 9. Juli 2016: Der Kurs am Tag des Halvings lag bei etwa 650,53 US-Dollar . Auch hier folgte eine Preissteigerung, und 150 Tage später lag der Preis bei rund 758,81 US-Dollar​ .

Der Kurs am Tag des Halvings lag bei etwa . Auch hier folgte eine Preissteigerung, und . Drittes Halving am 11. Mai 2020: Der Bitcoin-Kurs am Halving-Tag betrug etwa 8.821,42 US-Dollar. 150 Tage nach dem Halving lag er bei knapp 10.943 US-Dollar.

Die Verknappung des Angebots hatte in der Vergangenheit regelmäßig starke Kurssteigerungen zur Folge, einschließlich eines rund 15 Monate andauernden Bullenmarkts, schreibt Das-Investment-Redakteur Sven Stoll: „Nach dem ersten Halving im November 2012 stieg der damals noch relativ unbekannte Bitcoin innerhalb eines Jahres um beeindruckende 10.000 Prozent.“

Dazu muss man aber bedenken, dass der Bitcoin-Kurs seit seinem Start 2009 sehr stark schwankt. Die Tabelle zeigt die Kursentwicklung des Bitcoins in den vergangenen zehn Jahren.

Bitcoin-Kurs von 2014 bis 2024: Der Kurs der größten Kryptowährung in US-Dollar schwankt beträchtlich. © Coinmarketcap, Abfrage am 19. März 2024

Und rund um das Halving kann sich diese Marktvolatilität noch verstärken. Denn Anleger und Trader versuchen laut Wenz oft, die Auswirkungen des Events zu antizipieren, was zu Preisfluktuationen führen kann. Besonders in den Wochen vor und nach dem Halving ist die Volatilität aus Sicht des Experten „oft erhöht“.

Für die Entwicklung der Bitcoin-Kurse spielen laut Wenz neben dem Halving aber immer auch externe Faktoren wie Regulierungen, makroökonomische Trends und technologische Entwicklungen eine Rolle.

Bitcoin-Halving sorgt für mehr Volatilität

Viele Experten sind sich beim diesjährigen Halving uneinig, ob es schon eingepreist sein könnte oder nicht. Außerdem gab es bei den Halvings zuvor noch nie ein Allzeithoch knapp einen Monat vor dem Halving, wie dieses Jahr am 13. März infolge der Auflage neuer Bitcoin-Spot-ETFs.

Volatilität hin oder her, viele Experten erwarten langfristig einen Kursanstieg nach dem Halving.

Während die kurzfristigen Auswirkungen schwer vorherzusagen sind, besteht allgemein die Erwartung, dass die langfristigen Effekte positiv sein werden.

Zu dieser positiven Einschätzung gelangt zumindest der Chatbot ChatGPT und der aggregiert ja viele Meinungen aus dem Netz. Ob die KI recht behält, ist schwer zu sagen, denn niemand kann wohl mit Sicherheit voraussagen, wie sich der Bitcoin-Kurs in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt wird.

Was allerdings sicher ist, ist, dass das Halving die Menge der neuen Bitcoins, die in das System kommen, also quasi die Geldschöpfung, halbiert und den Bitcoin dadurch deflationär macht. Wir erklären dir im folgenden, wie das funktioniert.

Was ist das Bitcoin-Halving?

Das Bitcoin-Halving ist ein automatisiertes Ereignis innerhalb des Bitcoin-Netzwerks, das etwa alle vier Jahre stattfindet und im Code verankert ist.

Das Halving sorgt dafür, dass die Belohnung für das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain nach 210.000 gelösten Rechenaufgaben halbiert wird. Dieser Mechanismus dient dazu, das Angebot neuer Bitcoins zu verlangsamen.

Als Mining wird der Prozess bezeichnet, durch den neue Bitcoin-Transaktionen verifiziert und zur Bitcoin-Blockchain hinzugefügt werden. Dafür sorgen sogenannte Miner mit ihren Rechnern. Die Teilnehmer in dem Netzwerk lösen dazu alle gleichzeitig komplizierte Rechenaufgaben.

Der erste Miner, der die Rechenaufgabe löst, darf einen neuen Block zur Blockchain hinzufügen und wird dafür mit Bitcoins belohnt. Dies wird als Blockbelohnung bezeichnet.

Im Durchschnitt lösen Miner alle zehn Minuten eine neue Rechenaufgabe, wodurch dann ein neuer Transaktionsblock und neue Bitcoins, die Blockbelohnung, in das Netzwerk eingespeist werden. So funktioniert die Geldschöpfung beim Bitcoin.

Wie haben sich die Blockbelohnungen entwickelt?

Bisher haben sich die Blockbelohnungen beim Halving so entwickelt:

28. November 2012: Beim ersten Halving wurde die Blockbelohnung von 50 auf 25 Bitcoins reduziert.

Beim ersten Halving wurde die Blockbelohnung von 50 auf 25 Bitcoins reduziert. 9. Juli 2016: Das zweite Halving reduzierte die Blockbelohnung weiter auf 12,5 Bitcoins.

Das zweite Halving reduzierte die Blockbelohnung weiter auf 12,5 Bitcoins. 11. Mai 2020: Beim dritten Halving wurde die Blockbelohnung auf 6,25 Bitcoins halbiert.

Beim vierten Halving im April 2024 halbiert sich die Blockbelohnung auf 3,12 Bitcoins.

Durch das Halving halbiert sich also die Rate, mit der neue Bitcoins in Umlauf gebracht werden. Das Halving trägt dazu bei, Inflation zu verhindern, indem es das Angebot neuer Bitcoins über die Zeit reduziert.

Gleichzeitig sorgt es dafür, dass das Mining von Bitcoins immer anspruchsvoller wird. Dies dient sowohl als Anreiz für Miner, auch weiterhin das Netzwerk zu sichern, als auch zur Kontrolle der maximalen Menge an Bitcoins, die im Umlauf sind.

„Je nachdem, wie hoch der Bitcoin-Preis zu diesem Zeitpunkt ist, könnten einige Miner beschließen, ihre Anlagen abzuschalten, da sie aufgrund der Halbierung der Blockbelohnungen pro Bitcoin unrentabel sein werden“, erklärt Luke Nolan von Coinshares im Interview.

Halvings verknappen das Bitcoin-Angebot regelmäßig

Durch das periodische Halbieren der Blockbelohnung wird die Emission neuer Bitcoins kontinuierlich verlangsamt. Dies begrenzt die Gesamtzahl der Bitcoins, die jemals existieren werden, auf 21 Millionen. Das Halving sorgt dafür, dass der letzte Bitcoin irgendwann um das Jahr 2140 herum geschürft werden wird. Sind alle 21 Millionen Bitcoin gemint, erhalten die Miner nur noch die Transaktionsgebühren, aber keine neuen Bitcoins mehr.

Wer jetzt denkt, dass er ja auch einfach selbst anfangen könnte zu minen, und dafür mehrere Bitcoins als Blockbelohnung kassieren könnte anstatt in Bitcoin zu investieren, dem sei gesagt, dass Mining nur mit Hochleistungsrechnern funktioniert und dass hinter den schnellsten Minern, die diese Belohnungen erhalten, ganze Minigfarmen mit viel Rechenpower stecken. Vor allem in den USA gibt es einige dieser Farmen. Aber das nur nebenbei.

Die Reduzierung der Blockbelohnung und die damit einhergehende Verlangsamung der Emissionsrate führen dazu, dass der Bitcoin-Bestand künstlich verknappt wird. Diese Verknappung ist ein Schlüsselfaktor für den Wert von Bitcoin, da sie das Angebot begrenzt, während die Nachfrage potenziell steigen kann.

Die Angebotsbegrenzung der Bitcoins im System kann man in der folgenden Tabelle gut erkennen:

Halving-Jahr Bitcoin pro Block Blöcke insgesamt Neue Bitcoins Bitcoins ingesamt 2012 50 210.000 10.500.000,00 10.500.000,00 2016 25 210.000 5.250.000,00 15.750.000,00 2020 12,5 210.000 2.625.000,00 18.375.000,00 2024 6,25 210.000 1.312.500,00 19.687.500,00 2028 3,125 210.000 656.250,00 20.343.750,00 2032 1,5625 210.000 328.125,00 20.671.875,00 2036 0,78125 210.000 164.062,50 20.835.937,50 2040 0,390625 210.000 82.031,25 20.917.968,75 2044 0,1953125 210.000 41.015,63 20.958.984,38 2048 0,09765625 210.000 20.507,81 20.979.492,19 2052 0,048828125 210.000 10.253,91 20.989.746,09 2056 0,024414063 210.000 5.126,95 20.994.873,05

Quelle: eigene Berechnungen

So liest du diese Tabelle: Bis zum Halving-Jahr 2012 sind 10,5 Millionen neue Bitcoins in das System geflossen, sodass der Gesamtbestand im Umlauf bei 10,5 Millionen Einheiten an Bitcoin lag.

Streng genommen, müsste diese Tabelle bis ins Jahr 2140 reichen, in dem der letzte Bitcoin geschürft wird. Was sie aber auch in der jetzigen Form bereits verdeutlicht:

Bereits beim ersten Halving 2012 ist mit 10,5 Millionen Bitcoins knapp die Hälfte aller Bitcoins in das System geflossen.

Im Gegensatz zu klassischen Fiatwährungen wie dem Euro oder dem US-Dollar, die theoretisch von den Notenbanken in unbegrenzten Mengen gedruckt werden können, bietet das feste Angebot von Bitcoin aus Sicht von Experten einen Schutz vor Inflation. Und die immer langsamere Rate, mit der neue Bitcoins erstellt werden, imitiert Ressourcen wie Gold.

So viel zum systemseitig immer mehr abnehmenden Angebot an Bitcoin durch das Halving; parallel zu dem immer geringeren Angebot an neuen Bitcoins steigt aktuell die Nachfrage nach Bitcoins seit dem Start der Spot-ETFs in den USA stark an.

Weniger Angebot und mehr Nachfrage könnten den Bitcoin-Kurs ankurbeln

Vor allem der Bitcoin-Spot-ETF von Blackrock (IBIT) ist am 18. März 2024 laut Angaben von Farside Investors knapp 2 Monate nach dem Startschuss am 11. Januar bereits 13 Milliarden US-Dollar schwer. Der neue Blackrock-ETF liegt damit weit vor Konkurrenten wie dem Bitcoin-Spot-ETF von Fidelity (FTBC) mit einem Volumen in Höhe von 6,9 Milliarden US-Dollar. Insgesamt verwaltet Blackrock Gelder in Höhe von knapp 9 Billionen US-Dollar.

Mehr Informationen rund um die Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs und deren langfristige Auswirkungen auf den Bitcoinpreis und den Kryptomarkt, findest du hier.

Beides, also das abnehmende Angebot und die steigende Nachfrage, sind prinzipiell gute Nachrichten für Anleger. Denn diese Entwicklungen könnten langfristig dazu führen, dass der Bitcoin-Kurs weiter ansteigt. Beide Gründe sind allerdings nicht allein ausschlaggebend für steigende Kurse. Unter anderem die Zinsentscheidungen der Notenbanken und andere aktuell noch nicht vorhersehbare wirtschaftliche Entwicklungen können den Kurs der größten Kryptowährung beeinflussen, ähnlich wie das beim Aktienmarkt der Fall ist.