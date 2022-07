In der sechsten Folge von „She Speaks Finance“ spricht „Mrs. Property“ Maike Kipker über ihre ersten eigenen Schritte auf dem Immobilienmarkt. Sie verrät, was sie selbst so an Immobilien-Investments fasziniert und gibt Tipps, wie man bei Wohnungsbesichtigungen überzeugt.

Barbara: Wie sieht dein finanzieller Werdegang aus, Maike?

Maike: Ich habe einen naturwissenschaftlichen Master, habe dann berufsbegleitend auch noch einen MBA gemacht und bin 2013 in den Beruf eingestiegen. Man kennt das ja, man kommt aus der Studierendenzeit und dann werden erst mal alle finanziellen Löcher gestopft. Ich habe mein Auto angeschafft. Ich habe mir einen Fernseher finanziert, und habe tatsächlich finanziell aus heutiger Sicht viele Fehler gemacht. 2015 kam dann mein finanzielles Erwachen.

Da habe ich festgestellt: Warte mal, wenn das jetzt so weitergeht, wenn du einfach immer das Geld, das du verdienst, wieder ausgibst und am Ende des Monats nicht mehr übrigbleibt, dann bist du auf dem allerbesten Weg in das Hamsterrad. Und dann habe ich wirklich einmal meine ganzen Finanzen umgekrempelt und habe 2017 angefangen, in Aktien und ETFs zu investieren.

Damals habe ich in der chemischen Industrie gearbeitet und habe mich auch beruflich immer weiterentwickelt und bin dann einfach so diesem System gefolgt, dass ich jede Gehaltserhöhung und jede Bonuszahlung, die ich bekommen habe, an der Börse investiert habe. Dann war 2019 das Thema Aktien und ETFs für mich so ein bisschen erschlagen und dann dachte ich: Okay, wie kann ich jetzt noch irgendwie ein bisschen schneller mit dem Vermögensaufbau vorangehen?

Ich habe das große Ziel der finanziellen Unabhängigkeit und so bin ich dann zum Thema Immobilien gekommen. Beruflich habe ich dann drei Jahre in einer Managementberatung gearbeitet, bis ich dann 2021 meinen Job niedergelegt habe und jetzt als Mrs. Property anderen Menschen dabei helfe, ihre erste Wohnung als Kapitalanlage zu kaufen.

Christin: Woher kam denn deine Begeisterung für Immobilien oder wie kam es, dass die so groß geworden ist, dass du auch auf die Idee gekommen bist, dass anderen Menschen oder besonders auch anderen Frauen zu erklären?