Comeback der Techs Diese Aktien treiben den Nasdaq-100-Index an – und diese nicht

Die Börsen befinden sich im Rally-Modus. Angeführt wird der Aufschwung von den großen Technologiekonzernen, den Gewinnern des Jahres. Besonders künstliche Intelligenz erweist sich als Kurstreiber. Wir zeigen die Gewinner und Verlierer im Nasdaq-100-Index.

Nasdaq 100: Mehr als 30 Prozent Plus

Viele Investoren reiben sich die Augen. Was zu Jahresbeginn noch als völlig ausgeschlossen galt, entwickelt sich zum nächsten Hype: Die bis vor kurzem noch gemiedenen Technologieaktien legen in diesem Jahr eine fulminante Rally aufs Börsenparkett. Seit dem Tief kurz vor dem Jahreswechsel hat der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 um mehr als 30 Prozent zugelegt. Das alte Rekordhoch von Anfang Januar 2000, als der Index bei 16.573 Punkten stand, ist damit wieder in greifbare Nähe gerückt.

Die Bedenken, dass viele Technologieaktien teuer sind, scheinen verflogen und die Händler an der Wall Street ignorieren die Warnsignale, dass der Aufschwung der Technologieaktien übertrieben erscheint. Bloomberg-Daten zufolge hat der IT-Sektor im Vergleich zum S&P 500 den besten Jahresstart seit 2009 hingelegt und allein im letzten Monat den breiteren Index so stark übertroffen wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Technologie als sicherer Hafen

Der jüngste Boom wurde durch die Einführung der Chat-GPT-Software im November 2022 angeheizt. Die Begeisterung konnte auch nicht durch kleinere oder größere Probleme wie Wartezeiten bei der Nutzung von Chat-GPT gebremst werden. Bis zu 100 Millionen Nutzer erreichte der Sprachroboter innerhalb von nur zwei Monaten. Der bisherige Rekordhalter TikTok brauchte dafür immerhin neun Monate.

Die Hausse an der Börse wurde durch nachlassende Rezessionsängste und die Aussicht auf eine absehbare Zinswende ausgelöst. Darüber hinaus haben Probleme in anderen Sektoren wie die Pleitewelle der US-Banken dazu geführt, dass sich die Anleger wieder dem Thema Technologie oder auch Kryptowährungen zugewandt haben. Die Aussicht auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hat die Tech-Bullen zusätzlich beflügelt und Technologieaktien das beste erste Quartal seit 1998 beschert.

Ein Großteil der Kursgewinne wurde erzielt, als das Chaos im US-Bankensystem seinen Lauf nahm und Anleger veranlasste, sich nach Alternativen umzuschauen. Der durch KI-Fantasie angeheizte Technologiesektor etablierte sich dabei als sicherer Hafen. Schließlich erwirtschaften die großen Technologiekonzerne hohe Gewinne. Laut Bloomberg haben mehr als 80 Prozent der Unternehmen im Sektor im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Nasdaq 100: Gewinner und Verlierer im Überblick

Wir haben einen Blick auf die Aktien des Nasdaq 100 geworfen und stellen in der folgenden Bilderstrecke die größten Gewinner und Verlierer des Index nach ihrer Wertentwicklung seit Jahresbeginn vor. Die Performance-Daten beziehen sich auf den Jahresanfang.

Stand aller Daten: 31. Mai 2023

Flop 1: JD.com 1 / 15 JD.com Hauptsitz in Peking: Das chinesische Unternehmen ist im Jahresverlauf die größte Verliereraktie im Nasdaq-100-Index. Bildquelle: Imago Images / Kyodo News