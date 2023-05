Comeback der Techs Diese Aktien treiben den Nasdaq-100-Index an – und diese nicht

Wertentwicklung 2023: -44,17 Prozent

Wertentwicklung 3 Jahre: -40,7 Prozent

Wertentwicklung 5 Jahre: -10,6 Prozent

ISIN: US47215P1066

Marktkapitalisierung: 48,4 Milliarden Euro

KGV: 17,69

Die größte Verliereraktie im Nasdaq 100 ist das chinesische Unternehmen JD.com. JD.com ist einer der größten Online-Händler in China und eines der führenden E-Commerce-Unternehmen weltweit. Das Unternehmen betreibt einen eigenen Online-Shop, über den Kunden eine breite Palette von Produkten wie Elektronik, Kleidung, Lebensmittel, Haushaltsartikel, Beauty-Produkte und mehr kaufen können.

Im Gegensatz zu anderen E-Commerce-Firmen besitzt JD.com eigene Lagerhallen und ein eigenes Logistiknetz. Das Unternehmen unterhält Vertriebszentren und Lieferfahrzeuge in ganz China, um die bestellten Produkte schnell und effizient an die Kunden zu liefern. JD.com ist auch für seine effiziente Logistik und Lieferkette bekannt. Darüber hinaus ist JD.com Partnerschaften mit zahlreichen Marken und Einzelhändlern eingegangen, um deren Produkte auf seiner Plattform anzubieten. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Technologieentwicklung und Cloud-Dienste tätig.

Der durch den Film „The Big Short“ bekannt gewordene Starinvestor Michael Burry schwimmt wieder einmal gegen den Strom und geht bei JD.com long. Wie Bloomberg berichtet, hat er seine Wetten auf den E-Commerce-Riesen ausgebaut. Die Käufe fielen in eine Zeit, in der viele seiner Kollegen die Aktien verkauften.