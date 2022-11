Check 24 untersucht Die besten Deals und größten Mogelpackungen am Black Friday

Black Friday gilt als der Schnäppchen-Tag im Jahr. Viele Unternehmen nehmen ihn zum Anlass, um Kunden mit Rabatten in ihre Onlineshops zu locken. Doch gibt es die Produkte am Black Friday tatsächlich günstiger oder nutzen Firmen die Kauflaune der Verbraucher nur aus? Dieser Frage ist das Vergleichsportal Check 24 nachgegangen. Wir zeigen dir die fünf schlechtesten und besten Deals aus dem Jahr 2021.

© Imago Images / CHROMORANGE

Diesen Freitag ist wieder Black Friday, auch bekannt als der Schnäppchentag des Jahres – so zumindest die Theorie. Viele Unternehmen nehmen den Tag zum Anlass und locken Kunden mit Rabatten in ihre Onlineshops. Doch gibt es die Produkte am Black Friday tatsächlich günstiger oder nutzen Firmen die Kauflaune der Verbraucher nur aus? Das Vergleichsportal Check 24 ist dieser Frage nachgegangen und hat 500.000 Produktverkäufe aus über 400 Kategorien in Onlineshops untersucht.

Verbraucher zahlten im Schnitt 11 Prozent weniger als im Vormonat

Am Black Friday des vergangenen Jahres zahlten Verbraucher im Schnitt 11 Prozent weniger für ihre Wunschprodukte als im Vormonat Oktober. Damit waren Produkte aus 211 von 403 betrachteten Kategorien am Black Friday des vergangenen Jahres günstiger als im Schnitt des Vormonats. Das entspricht gut 52 Prozent. Was aber auch heißt: Knapp die Hälfte der Produkte war teurer als zuvor. Deshalb rät Thilo Knaupp, Geschäftsführer bei Check 24: „Verbraucher sollten vor allem am Black Friday genau hinschauen und Preise vergleichen.“ Am Ende zähle der Gesamtpreis inklusive Versandkosten und das pünktliche Lieferversprechen.

Wir zeigen dir die besten Deals und größten Mogelpackungen aus 2021.